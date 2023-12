Anzeige

Die Michigan Wolverines stehen wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung von Trainer Jim Harbaugh.

Seit 2015 ist Ex-NFL-Coach Jim Harbaugh mittlerweile verantwortlich für die Michigan Wolverines im College Football.

Nun steht der 59-Jährige, der in der NFL bereits die San Francisco 49ers als Head Coach in den Super Bowl geführt hat und in den 80er- und 90er-Jahren unter anderem für die Bears und Colts als Quarterback auflief, vor einem dicken Zahltag. Der allerdings an eine Bedingung geknüpft ist.

Wie Insider Richard Johnson berichtet, sollen die Wolverines Harbaugh eine Vertragsverlängerung über eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahre anbieten, die ihm knapp elf Millionen US-Dollar einbringen soll – pro Saison, versteht sich.

Der aktuelle Vertrag des Head Coaches wäre noch drei Jahre gültig. Allerdings will Michigan in das neue Arbeitspapier aufnehmen, dass Harbaugh dem Team zusichert, in nächster Zeit nicht in die NFL zu wechseln.