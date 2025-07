Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

College Football: Michigan Wolverines bestätigen Pläne für Deutschland-Spiel Die Wolverines haben die Berichte mittlerweile bestätigt. "Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen, um diese einzigartige Gelegenheit für unsere studentischen Athleten und Fans zu schaffen", wird Warde Manuel, der Donald R. Shepherd Director of Athletics, auf der Homepage der Universität zitiert. "Die University of Michigan ist eine der wenigen weltweiten Marken im College-Sport, und das Interesse an einem internationalen Spiel wäre einzigartig. Dies wäre eine großartige Gelegenheit, einer neuen Gruppe von Fans in Deutschland 'Go Blue' beizubringen", führte Manuel weiter aus. "Ich freue mich auf die Football- und Bildungserfahrung, die dieses Spiel unseren Spielern bieten könnte", betonte Sherrone Moore, J. Ira und Nicki Harris Family Head Football Coach der University of Michigan: "Wir sind immer auf der Suche nach einzigartigen Gelegenheiten, unseren studentischen Athleten andere Kulturen näherzubringen. In den letzten zehn Jahren war unser Programm in Italien, Frankreich und Südafrika, und dieses Spiel würde eine weitere Chance bieten, unsere internationale Fangemeinde zu vergrößern."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Handy-Alarm crasht PK! Packers-Coach LaFleur vergisst Frage

Das Spiel gegen die Broncos sollte ursprünglich am 5. September im Michigan Stadium stattfinden. Dies wäre das erste Mal gewesen, dass Michigan gegen eine Schule der Mid-American Conference an einem anderen Ort als dem Michigan Stadium gespielt hätte. Weitere Details zum Datum und Ort des Auftaktspiels von Michigan im Jahr 2026 werden in Kürze bekannt gegeben, heißt es in dem Statement der Wolverines weiter. In Deutschland fanden in den vergangenen Jahren bereits vier NFL-Spiele statt, wobei im Deutsche Bank Park in der Saison 2023 im November gleich zwei Spiele der Regular Season ausgetragen wurden: Das 21:14 der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins und das 10:6 der Indianapolis Colts gegen die New England Patriots. Zudem wird in der kommenden NFL-Saison erneut ein Deutschland-Game stattfinden. In Woche zehn, am Sonntag, den 9. November 2025, werden die Indianapolis Colts und Atlanta Falcons in Berlin im Olympiastadion aufeinandertreffen. In den Jahren 2027 und 2029 wird die Hauptstadt darüber hinaus ebenfalls jeweils Gastgeber eines weiteren Spiels der besten Football-Liga der Welt sein.