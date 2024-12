An der UNC wurde mit der Verpflichtung von NFL-Coaching-Legende Bill Belichick eine neue Ära im College Football eingeläutet.

Defensive Tackle Terry Nwabuisi-Ezeala teilte via "X" (ehemals Twitter) kurz vor Weihnachten seine Entscheidung für die Tar Heels mit. Wie "Sports Illustrated" berichtet, fiel die Entscheidung, ohne jemals das Team besucht zu haben.

Nwabuisi-Ezeala darf von der NFL träumen

Nwabuisi-Ezeala ist in München geboren und aufgewachsen. In dieser Saison hat der Big Man als High School Senior an der Rabun-Gap Nacoochee School 45 Tackles und fünf Sacks erzielt.

Durch seine starken Leistungen verhalf er seinem Team zu einer Gesamtbilanz von 13-1 und dem Gewinn des State Title. Der deutschen Nachwuchshoffnung wurden daraufhin All State Honors zu Teil.

Neben seiner Hauptposition Defensive Tackle kam der mit 1,83 Meter und knapp 144 Kilo gelistete Spieler auch in der Offensive Line zum Einsatz.

Nwabuisi-Ezeala ist der jüngere Bruder von Fullback Chris Ezeala, der ehemals für die Baltimore Ravens in der NFL aufgelaufen ist.