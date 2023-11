Gemäß den Vertragsbedingungen schuldet Texas A&M Fisher innerhalb von 60 Tagen 19,2 Millionen US-Dollar und zahlt ihm dann bis 2031 jährlich 7,2 Millionen US-Dollar

Texas A&M hat sich von ihrem Head Coach Jimbo Fisher getrennt und muss dafür ordentlich blechen. Wie "Front Office Sports" berichtet, zahlt die Universität an den Trainer eine Abfindung von 76,8 Millionen US-Dollar (ca. 71,7 Millionen Euro). Dies ist die mit Abstand höchste Auszahlung, die jemals für einen freigestellten Trainer anfiel.

Die Texas A&M Aggies haben sich überraschend von Head Coach Jimbo Fisher getrennt und zahlen die mit Abstand höchste Abfindung in der Geschichte des College Footballs

Der bisherige Rekord wurde um mehr als das Vierfache übertroffen. Die Gesamtkosten für Fisher sollen sich auf bis zu 150 Millionen Doller belaufen können. Selbst wenn Fisher bei einem anderen Team eine neue Anstellung findet, muss die Universität die komplette Abfindung zahlen.

Fisher ist seit 2018 Trainer von Texas A&M. Er kam in sechs Spielzeiten bislang auf eine Bilanz von 45 Siegen und 25 Niederlagen. Erst 2021 unterschrieb er einen neuen Zehn-Jahres-Vertrag über garantierte 95 Millionen US-Dollar. Nun wurde überraschend die Reißleine gezogen. Die Texas A&M Aggies stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen.

"Nach einer sehr sorgfältigen Analyse aller Komponenten im Zusammenhang mit Texas A&M Football habe ich Präsident Mark Welsh und John Sharp empfohlen, dass ein Wechsel in der Leitung des Programms notwendig ist, damit das Aggie Football-Team das volle Potenzial ausschöpfen kann. Sie haben meine Entscheidung akzeptiert", sagte Texas A&M-Sportdirektor Ross Björk in einer Erklärung.