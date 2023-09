Anzeige Head Coach Deion Sanders von den Colorado Buffaloes kritisiert die Morddrohungen gegen Henry Blackburn aufs Schärfste. von Daniel Kugler Head Coach Deion Sanders von den Colorado Buffaloes hat die Morddrohungen gegen Henry Blackburn aufs Schärfste kritisiert. Nach dem illegalen Hit des Defensive Backs der Colorado State Rams gegen Buffaloes-Star Travis Hunter beim Kracher-Duell am vergangenen Wochenende kippte die Stimmung. "Henry Blackburn ist ein guter Spieler, der ein phänomenales Spiel gemacht hat", betonte die NFL-Legende am Dienstag. "Er hat Travis an der Seitenlinie einen gewaltigen Hit verpasst. Man kann es schmutzig nennen, man kann es aber auch als 'Er hat nur Football gespielt' bezeichnen. Aber was auch immer es war, es ist kein Grund, dass er Morddrohungen erhält." Und weiter: "Das ist immer noch ein junger Mann, der versucht, es im Leben zu schaffen - ein Kerl, der versucht, seinen Traum zu leben und hoffentlich einen Abschluss mit Auszeichnung zu machen, der sich zu Spitzenleistungen verpflichtet und in die NFL geht. Er hat keine Morddrohung wegen eines Spiels verdient."

Blackburn wurde für seinen späten Hit gegen Hunter in der ersten Halbzeit mit einem persönlichen Foul bestraft, woraufhin sein Gegenspieler der Buffaloes das Spiel verlassen und sich ins Krankenhaus begeben musste. Hunter wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen und wird mindestens das nächste Spiel des Teams (Colorado Buffaloes at Oregon Ducks am Samstag, 23.09., ab 21:30 Uhr im Livestream auf ran.de) und wahrscheinlich noch einige Wochen aufgrund eines Leberrisses verpassen.

Auch Hunter nimmt Blackburn nach Morddrohungen in Schutz "Am Ende des Tages geht es um Football", sagte Hunter am Montag in seiner YouTube Show und nahm seinen Gegenspieler in Schutz: "So etwas kann passieren." Die Drohungen gegen Blackburn begannen vor dem 43:35-Sieg der Buffaloes in der Overtime am späten Samstagabend, wie der sportliche Leiter der Colorado State, Joe Parker, gegenüber Pete Thamel von "ESPN" erklärte. Sowohl die Universität als auch die örtliche Polizei untersuchten die Drohungen, die laut Parker über Telefonanrufe, Textnachrichten und in den sozialen Medien verbreitet wurden.

