North-Carolina-Quarterback Drake Maye gilt im College Football als eines der größten Talente auf der Spielmacher-Position. 2024 wagt er den Schritt in die NFL.

von Marcel Schwenk

In der College-Saison 2023 (die Playoffs live auf ProSieben MAXX und ran.de) überzeugte Drake Maye abermals im Trikot der North Carolina Tar Heels. In der kommenden Spielzeit wird er allerdings nicht mehr für seine Universität auf dem Feld stehen.

Wie der 21-Jährige am späten Montagabend via "X" bekanntgab, wird er im NFL Draft 2024 verfügbar sein. Neben USC-Quarterback Caleb Williams gilt Maye als der beste verfügbare Spielmacher und designierter Top-5-Pick.

In seinem Post bedankte sich Maye bei seinen Coaches, seiner Familie sowie seinen Freunden, ehe er sich noch direkt an die Fans wandte: "Tar Heel Nation, die besten Fans da draußen. Ihr habt meine Zeit bei UNC wirklich besonders gemacht, danke euch allen. Ich habe mich entschieden, auf das Bowl Game zu verzichten und mich für den NFL Draft 2024 anzumelden. Für immer und ewig, go Heels."

In der Saison 2022 führte Maye sein Team zu einer Bilanz von 9-5 und erst zum zweiten Mal in der Geschichte in das ACC Championship Game. Zudem wurde er als ACC Player of the Year ausgezeichnet.

In der folgenden Spielzeit - seiner zweiten als Starter - legte Maye mit 3.608 Passing Yards sowie 24 Passing Touchdowns bei neun Interceptions erneut starke Zahlen auf, zudem lief er neun Mal selbst in die Endzone.