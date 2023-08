"Wir freuen uns, die University of Oregon und die University of Washington in der Big Ten Conference begrüßen zu dürfen", erklärte Commissioner Tony Petitti: „Wir freuen uns auf den Aufbau langfristiger Beziehungen mit den Universitäten. Beide Institutionen zeichnen sich durch eine Kombination aus akademischer und sportlicher Exzellenz aus, die sich für unsere Zukunft als hervorragend geeignet erweisen wird."

So groß die Freude bei den Verantwortlichen der Big Ten, so groß die Enttäuschung bei der Pac-12-Conference. "Die heutige Nachricht ist unglaublich enttäuschend für die Studenten, Fans und Mitarbeiter der Pac-12, die die über 100-jährige Geschichte, Tradition und Rivalitäten der Conference of Champions schätzen", hieß es in einer Mitteilung.

So konzentriere man sich nun darauf, die bestmögliche Zukunft für die noch vorhandenen Mitglieder zu sichern.