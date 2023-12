Zion Tupuola-Fetui: Wie der Tod seines Vaters die Washington Huskies zusammenschweißt

Jalen McMillan: Verletzungspech

McMillans Saison verlief nicht ganz so, wie er es sich wahrscheinlich gewünscht hätte. Der 22-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit sogar mehr Catches und Touchdowns als Odunze, und legte auch 2023 einen Blitzstart hin, mit über 300 Yards und drei Touchdowns in den ersten drei Spielen. Dann folgte die Verletzung, die ihn für den Großteil der Saison ausbremste. © ZUMA Wire