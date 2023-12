College Football: Der große Jahresrückblick - von "Prime Time" bis zum Michigan-Skandal

1. Michigan Wolverines

All diese Zahlen sollen eines belegen: Kein anderes Team in den Halbfinals ist so ausgeglichen wie Michigan - womit wir wieder bei der Symmetrie sind. Kein anderes Team kann sich in jeder Phase des Spiels an die Line of Scrimmage begeben, mit dem sicheren Gefühl, in dieser Saison schon alles Denkbare bewiesen zu haben. © Newscom World