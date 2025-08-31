Die Munich Ravens und die Stuttgart Surge bestreiten das zweite ELF-Halbfinale. Übertragen wird die Partie live auf Joyn, ProSieben und ran.de In der European League of Football steht am Sonntag das zweite Halbfinale auf dem Programm. Ab 15 Uhr empfangen die Munich Ravens im Sportpark in Unterhaching die Stuttgart Surge. Die Partie dürfte dabei zu einer spannenden Angelegenheit werden, spielen doch das zweit- und drittbeste Team der Regular Season gegeneinander. Sonntag, 31. August, 14:30 Uhr: Stuttgart Surge at Munich Ravens - live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App Die Münchner hatten die reguläre Saison auf Rang zwei abgeschlossen und sich damit direkt einen Platz im Halbfinale erspielt. Stuttgart wiederum landete am Ende auf Rang drei, hatte im Viertelfinale am vergangenen Wochenende beim 41:17-Sieg gegen die Madrid Bravos aber keine Probleme.

Die Vorzeichen der Partie sind dabei durchaus spannend. Die Ravens gewannen die South Division mit einer Bilanz von 11:1 souverän – die einzige Pleite setzte es aber ausgerechnet bei den Surge. Und diese dürften beim Blick auf den Austragungsort des Endspiels besonders motiviert sein, schließlich findet das Finale in der MHP Arena in Stuttgart statt – und damit nur gut fünf Kilometer Luftlinie entfernt vom Gazi-Stadion auf der Waldau, in dem das ELF-Team normalerweise spielt.

