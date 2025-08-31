ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
Halbfinale der ELF: Gelingt Stuttgart Surge gegen die Munich Ravens der Sprung ins Finale zuhause?
- Veröffentlicht: 31.08.2025
- 11:54 Uhr
- ran.de
Die Munich Ravens und die Stuttgart Surge bestreiten das zweite ELF-Halbfinale. Übertragen wird die Partie live auf Joyn, ProSieben und ran.de
In der European League of Football steht am Sonntag das zweite Halbfinale auf dem Programm. Ab 15 Uhr empfangen die Munich Ravens im Sportpark in Unterhaching die Stuttgart Surge. Die Partie dürfte dabei zu einer spannenden Angelegenheit werden, spielen doch das zweit- und drittbeste Team der Regular Season gegeneinander.
- Sonntag, 31. August, 14:30 Uhr: Stuttgart Surge at Munich Ravens - live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App
Die Münchner hatten die reguläre Saison auf Rang zwei abgeschlossen und sich damit direkt einen Platz im Halbfinale erspielt. Stuttgart wiederum landete am Ende auf Rang drei, hatte im Viertelfinale am vergangenen Wochenende beim 41:17-Sieg gegen die Madrid Bravos aber keine Probleme.
Die Vorzeichen der Partie sind dabei durchaus spannend. Die Ravens gewannen die South Division mit einer Bilanz von 11:1 souverän – die einzige Pleite setzte es aber ausgerechnet bei den Surge.
Und diese dürften beim Blick auf den Austragungsort des Endspiels besonders motiviert sein, schließlich findet das Finale in der MHP Arena in Stuttgart statt – und damit nur gut fünf Kilometer Luftlinie entfernt vom Gazi-Stadion auf der Waldau, in dem das ELF-Team normalerweise spielt.
ELF-Finale als Heimspiel für Stuttgart?
"Natürlich träumen wir alle davon, im Finale in Stuttgart aufzulaufen – aber bevor wir über das sprechen, müssen wir uns komplett auf die Munich Ravens konzentrieren. Die Munich Ravens sind ein extrem starker Gegner. Wir kennen sie sehr gut, aber sie kennen auch uns sehr gut“, erklärte Surge-Head-Coach Jordan Neuman.
"Es wird ein harter, physischer Fight werden, bei dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir voll fokussiert in dieses Halbfinale gehen."
Der Blick auf die Statistiken zeigt: Während Stuttgart im Passspiel besser abschneidet, dominieren die Ravens im Laufspiel. Zum entscheidenden Faktor könnte die Defense werden, in deren Kategorien die Surge deutlich besser abschneiden.
Die Ravens haben in der laufenden Saison aber noch kein Heimspiel verloren, Spannung ist also garantiert.