In den Schlusssekunden geben die Chicago Bears die Möglichkeit auf ein Comeback gegen die Detroit Lions aus der Hand, weil sie auf ein Timeout verzichten. Head Coach Matt Eberflus verteidigt die Szene.

Nach einem Kraftakt in der zweiten Halbzeit hatten die Bears die Möglichkeit, den 20:23-Rückstand gegen die Detroit Lions im Thanksgiving-Spiel aufzuholen.

Die Ausgangssituation: Die Bears hatten einen Sack hinnehmen müssen, gut 25 Sekunden waren noch auf der Uhr, Chicago hatte ein Timout übrig. Statt dieses einzusetzen, eilten die Bears-Spieler zurück an die Line of Scrimmage.

Allerdings verloren sie dabei so viel Zeit, dass der Snap beim Third Down mit wenigen Restsekunden gespielt wurde, die folgende Incompletion beendete das Spiel.

Das Zeit-Management der Bears entpuppte sich als grober Schnitzer.