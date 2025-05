Dallas Cowboys: CeeDee Lamb macht Ansage zu Receiver-Ranking nach Ankunft von George Pickens

Auch dank Pickens, der mit der Empfehlung von 2841 Receiving Yards und zwölf Receiving Touchdowns in drei Regular Seasons in Texas aufschlägt. Ob er künftig sogar CeeDee Lamb Konkurrenz machen kann und vielleicht sogar zur neuen Lieblingsanspielstation von Dak Prescott aufsteigt?

Pickens und Lamb bei den Cowboys: Kein Nummer-1-Receiver

So denkt der Star-Receiver, der für die "Boys" bereits 38 Touchdowns in 81 Regular-Season-Spielen fing, nicht. Am Rande eines Charity-Softball-Spiels von Kyler Murray erklärte Lamb - während Pickens neben ihm stand - im Gespräch mit "DLLS Sports": "Es gibt kein A, B, nichts dergleichen."

Weiter führte Lamb aus: "Es ist jeder einer für sich. Wenn du da rüber schaust, siehst du einen. Wenn du hierher schaust, siehst du einen. Also macht daraus, was ihr wollt." Kein Ranking der Receiver also, so wie gefühlt jedes Team seinen Nummer-1-Receiver hat, zu dem im Zweifel der erste Blick des Quarterbacks geht.

Pickens stimmte Lamb mit einem kurzen "Ja" zu. Dennoch werden die Experten während der Saison wohl ganz genau hinschauen, wer von beiden mehr Bälle zugeworfen bekommt und wer daraus mehr Yards und Scores generiert. Pushen sich Lamb und Pickens zu Höchstleistungen, ist nicht nur Owner Jones glücklich.