Denver Broncos im Aufwind: Der Sean-Payton-Effekt kommt zur Geltung

Quarterback Bo Nix war sich der Bedeutung des Spiels bewusst: "Die Saints bedeuten ihm viel. Er war lange dort. Er hatte einen unglaublichen Erfolg. Es ist schwer, an einen Ort zurückzukehren, den man so lange sein Zuhause nannte und für den man gekämpft hat - und dann gegen das Team zu spielen. Es war etwas Besonderes. Es war ein großartiger Moment. Ich freue mich für ihn."

Der Trainer selbst gab nach dem Spiel gegenüber "Prime Video" zu: "Natürlich war es für mich hart. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Erinnerungen im Kopf. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu verdrängen. Der Sieg fühlt sich toll an." Eine schöne Randnotiz: Durch den Triumph gegen die Saints hat er nun alle 32 NFL-Teams in seiner Karriere mindestens einmal besiegt.