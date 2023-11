Dolphins vs. Chiefs: Frankfurter crasht NFL-Schalte

Anzeige

Die NFL-Welt blickt am kommenden Sonntag bei der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und Miami Dolphins nach Frankfurt. Bereits im Vorfeld bekommt die Deutschland-Partie viel mediale Aufmerksamkeit - und sorgt für erste Highlights.

In einem der Spitzenspiele des neunten Spieltags treffen am kommenden Sonntag die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins (ab 15:30 Uhr im Liveticker) in Frankfurt.

Die Partie markiert den Startschuss für die NFL in Deutschland in dieser Spielzeit, in der nächsten Woche spielen die Indianapolis Colts gegen die New England Patriots, ebenfalls in Frankfurt.