Justin Herberts Mega-Vertrag wird Joe Burrow zum bestbezahlten NFL-Spieler machen – ein Kommentar

Denn der neue Kontrakt dürfte nicht nur Justin Herbert ein Grinsen ins Gesicht treiben. Auch Joe Burrow wird davon profitieren. Denn nun, wo feststeht, wie viel Herbert verdient und an welcher Benchmark sich Cincinnati orientieren kann, werden die Bengals für den 26-jährigen Burrow sicher noch eine Schippe drauflegen.

Chargers-Quarterback Justin Herbert verlängert in Los Angeles um fünf Jahre, was ihn zum bestbezahlten NFL-Spieler der Geschichte macht – allerdings nicht mehr sehr lange. Ein Kommentar.

Denn wie Herbert, der im NFL-Draft vor drei Jahren an sechster Position ausgewählt wurde, kam auch Burrow 2020 in die Liga. Allerdings wählten ihn die Bengals an Position eins aus.

Und während beide noch in der Spielzeit 2020 die Playoffs verpassten, Burrow auch wegen einer schweren Knieverletzung am 11. Spieltag, ging es im Anschluss für die jungen Signal Caller steil bergauf.

Beide liefern auf höchstem Niveau ab. Hatten jeweils in den vergangen beiden Spielzeiten kein Jahr, in dem sie für unter 4.400 Yards warfen (zum Vergleich: Den All-Time-Bears-Passing-Rekord in einer Saison hält Erik Kramer mit 3.838 Yards).