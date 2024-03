In einem Interview mit seiner Frau Erica, das in den sozialen Netzwerken der Rams veröffentlicht wurde, hat der 32-Jährige auf seine Karriere zurückgeblickt.

Donald wurde 2014 von den Rams mit dem 13. Pick der ersten Runde gedraftet und brachte es in seiner glanzvollen Karriere unter anderem auf 111 Sacks in der Regular Season, drei Auszeichnungen zum "Defensive Player of the Year" und acht Auszeichnungen als All-Pro.

Seinen größten Erfolg feierte der neunmalige Pro Bowler im Februar 2022, als er mit den Rams die Cincinnati Bengals im Super Bowl mit 23:20 besiegte.

Kommentar: Aaron Donald hat die NFL revolutioniert

Ob er wirklich der beste Spieler seiner Generation war, ist Ansichtssache. Viele seiner Gegenspieler sind jedenfalls froh, nicht mehr gegen ihn antreten müssen und einige teilen wohl auch die Selbsteinschätzung Donalds.

So reagierte Kyler Murray, Quarterback der Arizona Cardinals auf den Rücktritt mit folgenden Worten: "Gott sei Dank. Ich fühle mich geehrt, gegen den Besten aller Zeiten angetreten zu sein. Genieße den Ruhestand und komm bitte nicht zurück."