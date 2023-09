NFL-Comeback? Tom Brady weicht Frage aus

Anzeige

Nach der Verletzung von Quarterback Aaron Rodgers bei den New York Jets reißen die Gerüchte um eine Rückkehr von Tom Brady nicht ab. In seinem eigenen Podcast will er sich zu der Thematik nicht äußern. Und tut es doch irgendwie.

Seit der aktuellen Spielzeit läuft Tom Brady nicht mehr für ein NFL-Team auf.

Der erfolgreichste Quarterback der Liga-Geschichte beendete mit Ablauf der vergangenen Saison seine Karriere.

Dennoch kursieren immer wieder Gerüchte um ein Comeback des 46-Jährigen.

Nicht zuletzt durch die Verletzung von Aaron Rodgers bei den New York Jets. Das Team von Head Coach Robert Saleh hatte vor der Saison große Ziele, die durch die Verletzung ihres Passgebers in weite Ferne rücken.

In seinem Podcast "Let's Go!", den er mit dem ehemaligen Receiver Larry Fitzgerald und Jim Gray zusammen moderiert, sagte Brady auf die Frage, ob er einen Anruf der Jets erhalten habe und ob er sich ein Comeback vorstellen könnte: "Nächste Frage. Ihr wisst die Antwort. Ich liebe es mit euch hier am Montag zu sitzen."

Zumindest kein klares Nein.