NFL: Davante Adams spricht über "seltsamen" Trade von den Las Vegas Raiders zu den New York Jets

Nach seinem Wechsel zu den Jets und seinem ehemaligen Quarterback Aaron Rodgers steckt Davante Adams noch ein wenig im Gefühlschaos.

Die alten Weggefährten Davante Adams und Aaron Rodgers spielen wieder in einem Team. Doch so ganz glauben kann es der Quarterback wohl immer noch nicht, dass sein einstiger Passempfänger bei den Green Bay Packers nun wieder an seiner Seite agiert.

Wie er der Presse verriet, hat Rodgers beim Teammeeting am Mittwoch zu seinem neuen Teamkollegen bei den New York Jets gesagt: "Wie verrückt ist das denn?"

Auch Adams, den die Jets von den Las Vegas Raiders für einen Conditional Third Round Pick loseisten, fällt es noch schwer, die richtigen Worte für seine Rückkehr zu Rodgers zu finden.

"Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, zu sagen, dass ich glücklich bin. Aber offensichtlich war es Zeit für eine Veränderung", sagte der 31 Jahre alte Wide Receiver, der zwischen 2014 und 2021 mit Rodgers bei den Packers ein brandgefährliches Offensiv-Duo bildete. Die vergangenen Tage seien eine Achterbahnfahrt gewesen, betonte Adams.