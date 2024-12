NFL: Vikings zerlegen Falcons, Eagles ringen Panthers nieder

Die NFL-Saison biegt auf die Zielgerade ein, der 14. Spieltag ist in voller Fahrt. Die frühen Partien des Sonntags im Überblick.

Die Saints polieren ihre Bilanz auf 5-8 auf und halten so den Anschluss in einer schwachen NFC South, die Giants stehen abgeschlagen bei 2-11.

Auf der anderen Seite wackelte Drew Lock häufig im Passspiel, er brachte 21 seiner 49 Passversuche für 227 Yards an und warf eine Interception. Immerhin sammelte er 59 Rushing Yards.

Abseits vom Special Teams entwickelten sich wenige Highlights in einer Partie mit 15 Punts. Die Saints-Offensive erzielte Touchdowns durch Running Back Kendre Miller und Tight End Juwan Johnson.

Die Giants machen Giants-Sachen! Nach einem späten Aufbäumen hatte Kicker Graham Gano aus 35 Yards die Möglichkeit, mit seinem Field Goal die Partie in die Overtime zu bringen, doch der Routinier vergab.

New Orleans Saints @ New York Giants 14:11

24 seiner 41 Pässe kamen an, er verbuchte 211 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Die Browns stehen nun bei 3-10, die Steelers blicken auf eine Bilanz von 10-3.

Insgesamt verbuchte Pittsburgh drei Sacks und sieben Tackles for Loss. Winston ließ hin und wieder wieder seine Improvisationsfähigkeiten aufblitzen, gleichzeitig fehlte es dem Quarterback an Konstanz.

Besonders in der Red Zone glänzte die Defensive der Buccaneers. Vier Besuche der Raiders brachten lediglich einen Touchdown ein.

Mit einem Arbeitssieg haben sich die Tampa Bay Buccaneers die Führung in der NFC South gesichert und stehen nun bei 7-6, die Raiders müssen sich mit 2-11 zufrieden geben.

Bitter für die Panthers: Zweitrunden-Pick Jonathon Brooks verletzte sich im ersten Viertel offenbar schwer am Knie. Der Running Back humpelte im Anschluss einige Schritte, ehe er zu Boden sank und mit dem Cart in die Katakomben gefahren wurde.

Immer wieder spielte die Offensive der Panthers um Quarterback Bryce Young vierte Versuche aus. Aus fünf ausgespielten Versuchen resultierten zwei neue First Downs, ein Touchdown und zwei Turnover on Downs.

Die Eagles zittern sich im Heimspiel gegen die Panthers zum Sieg! In einem offenen Schlagabtausch blieb Carolina bis kurz vor Schluss in Schlagdistanz, konnte aber letztlich nicht die nötigen Punkte auf die Anzeigetafel bringen.

Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans 10:6

Im Krisengipfel der AFC South konnten sich die Jaguars knapp durchsetzen. In einer Partie, die Highlights über weite Strecken vermissen ließ, blieben beide Offensiven blass.

Passend dazu sicherte die Jaguars-Defensive in den Schlussminuten den Sieg für Jacksonville. Ein Passversuch in die Endzone von Titans-Quarterback Will Levis fand beim vierten Versuch nicht das anvisierte Ziel. Im Nachgang erhielten die Titans erneut den Ball, doch vier Incompletions später war die Partie endgültig entschieden.

Levis beendete das Divison-Duell mit 168 Passing Yards, in der Red Zone konnten die Titans bei zwei Besuchen keinen Touchdown erzielen.

Auch bei den Jaguars war mächtig Sand im Getriebe. Mac Jones brachte 23 seiner 31 Pässe für 220 Yards an und verbuchte zwei Interceptions. Den einzigen Touchdown der Partie erzielte Running Back Tank Bigsby.

Die Jaguars verbessern ihre Bilanz auf 3-10, die Titans stehen nun ebenfalls bei 3-10.