NFL: Holen die Dallas Cowboys einen neuen Quarterback im Draft 2024?

Adam Schefter von "ESPN" sieht durchaus einen Need für die Cowboys auf der Quarterback-Position und bezeichnet sie daher als "Sleeper" im kommenden Draft. Und das hängt mit der Vertragssituation von Dak Prescott zusammen, der in sein letztes Vertragsjahr geht und dafür rund 30 Millionen Dollar einstreicht.

Und genau an dieser Stelle kommt laut Adam Schefter der Draft ins Spiel. Er sagt: "Was machen die Cowboys, wenn sie Dak verlieren? Der Gedanke ist interessant und der Grund dafür, warum ich glaube, dass Dallas im Draft ein Sleeper auf dem Quarterback-Markt ist."

Cowboys könnten früher als Gedacht einen QB picken

Gleichzeitig führte er seine Gedanken bei "NFL Live" am vergangenen Dienstag noch weiter aus: "Irgendwann müssen sie einen Quarterback draften. An einer früheren Position, als man aktuell vielleicht denkt. Dak geht in sein letztes Vertragsjahr und es könnte an der Zeit sein, einen jungen Spieler ins Team zu bringen, um diesen für die Zukunft vorzubereiten."

Die Cowboys stecken in einer schwierigen Situation. Das Risiko eingehen, Prescott zu verlieren? Ihm jede Menge Geld zahlen? Oder geht man das Risiko ein, das Potenzial des talentierten Kerns um Micah Parsons, CeeDee Lamb und Trevon Diggs mit einem jungen Quarterback nicht vollends auszuschöpfen? In den kommenden Wochen wartet so oder so viel Arbeit auf das Front Office der Cowboys.