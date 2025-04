NFL - Houston Texans: C.J. Stroud wird nach OC-Tausch "Kontrolle auf dem Feld übernehmen"

Die Houston Texans haben einen neuen Offensive Coordinator. Eine gute Nachricht für Quarterback C.J. Stroud, der die Kontrolle übernehmen will.

In der NFL-Saison 2023 wurde Texans-Quarterback C.J. Stroud unter Offensive Coordinator Bobby Slowik zum Offensive Rookie of the Year gewählt. In der Spielzeit 2024, seiner zweiten Saison, lief es aber nicht mehr annähernd so gut.

Slowik musste seinen Posten räumen und wurde inzwischen durch Nick Caley ersetzt. Für Spielmacher Stroud eine gute Nachricht, verlangte er doch mehr Verantwortung für die Offense. Vor US-Medien erklärte der 23-Jährige nun, das Schema von Caley erlaube es ihm, "die Kontrolle auf dem Feld zu übernehmen".

So möchte Stroud vor jedem Snap "ein bisschen mehr tun", um seine Mitspieler "in die beste Position zu bringen".

"Ich bekomme, was ich will, und es war wirklich cool zu sehen, dass Caley mir vertraut hat, obwohl er mich noch nicht wirklich gut kennt", wird der Signal Caller vom "Houston Chronicle" zitiert.