NFL - Kansas City Chiefs schlagen Atlanta Falcons - aber wieder Schiri-Kontroverse

Die Kansas City Chiefs bleiben auch im Spiel gegen die Atlanta Falcons ungeschlagen, tun sich aber erneut schwer.

Die Kansas City Chiefs bleiben in der NFL weiterhin ungeschlagen. Im Sunday Night Game von Woche 3 gewann der Super-Bowl-Sieger mit 22:17 bei den Atlanta Falcons. Ein Football-Leckerbissen war die Partie dabei aber nicht unbedingt.

So verdankten die Chiefs ihren Sieg vor allem ihrer Defense, die in den letzten Minuten des Spiels mehrere Angriffe der Gastgeber erfolgreich abwehren konnte. So standen die Falcons kurz vor Schluss sechs Yards vor der Endzone, keiner der vier Versuche endete allerdings erfolreich.

Eine in dieser Phase nicht gegebene, vermeintliche Pass-Interference-Strafe gegen die Chiefs - bei einem Wurf von Kirk Cousins auf Kyle Pitts - sorgte vor allem bei den Fans im Netz für Unmut.

Anmerkung: Für Diskussionen sorgte zuvor aber auch eine "Roughing the Passer"-Strafe gegen die Chiefs, die den Falcons wiederum 15 Yards und ein wichtiges First Down beschert hatte.