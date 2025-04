Die Kansas City Chiefs wünschen sich ein jährliches Spiel an Weihnachten. Die NFL reagiert wenig positiv auf die Anfrage.

Anfang April berichtete "The Athletic", dass die Kansas City Chiefs die Verantwortlichen der NFL darum gebeten haben, ihr Team zu einer "festen Größe" für die jährlichen Spiele an Weihnachten zu machen. So hoffen die Chiefs offenbar, genau wie die Dallas Cowboys und Detroit Lions an Thanksgiving, an einem besonderen Spiel im Jahr immer teilnehmen zu können. Daraus wird aber offenbar nichts.

So hat sich der Vizepräsident der NFL im Bereich Planung von TV-Übertragungen im "It's Always Gameday in Buffalo"-Podcast zu der Anfrage geäußert – positiv fiel seine Antwort dabei nicht aus.

"Vom Standpunkt der Fans aus gesehen, ist es viel verlangt, dass die Anhänger jedes Jahr an Weihnachten ins Stadion kommen", begann er seine Ausführungen.

"Solange man gut ist, die AFC West gewinnt und um den Super Bowl kämpft, ist das ein leichtes Unterfangen. Wenn Patrick Mahomes in fünf Jahren in den Ruhestand geht und sie nicht mehr Divisions-Champion und in jedem AFC Championship Game sind, bin ich mir nicht sicher, ob wir mit einem Standort verheiratet sein wollen."

Und weiter: "Für ein Team wie die Chiefs, das sich freiwillig zu Weihnachten meldet, während sie damit beschäftigt sind, jeden zweiten Super Bowl zu gewinnen und ihr Tight End [Travis Kelce] mit dem größten Popstar der Welt [Taylor Swift] zusammen ist, würde es das Ligabüro natürlich lieben, wenn die Chiefs jedes Jahr an Weihnachten spielen würden", führte North aus.