NFL: Kirk Cousins gibt Falcons-Fans Versprechen - auch seine Söhne spielen eine Rolle

Kirk Cousins spielt zwar schon seit schon zwölf Jahren in der NFL. Doch der wichtigste Teil seiner Karriere folgt erst jetzt. Das betont der neue Quarterback der Atlanta Falcons im "The Big"-Podcast von NBA-Legende Shaquille O’Neal.

Nach den Redskins und den Vikings sollen die Atlanta Falcons die letzte NFL-Station von Kirk Cousins sein. In einem Gespräch mit Shaquille O’Neal betont der Quarterback, dass er sich kein Beispiel an der NBA-Legende nehmen will.

Zudem macht er klar, dass kein weiterer Klubwechsel geplant ist: "Das soll mein letzter Stopp sein. Ich will den Deal nicht machen. Nichts für ungut, aber ich möchte am Ende nicht noch für die Suns und die Celtics spielen. Ich möchte es mit den Heat durchzuziehen, wenn man so will, und dann aufhören."

Damit spielt Cousins auf O’Neal an, der nach den erfolgreichen Stationen bei den Los Angeles Lakers und in Miami mit insgesamt vier Meistertiteln seine NBA-Karriere in Phoenix, in Boston und bei den Cleveland Cavaliers mehr oder weniger austrudeln ließ.