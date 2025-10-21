Die Tennessee Titans haben Wide Receiver Tyler Lockett entlassen. Die Aktion erfolgte auf Locketts eigenen Wunsch. Der frühere Seahawks-Profi wird am Mittwoch zum Free Agent. Die Tennessee Titans und Tyler Lockett. Das war nur ein kurzes Vergnügen. Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, soll die Franchise den 33-Jährigen auf eigenen Wunsch am Montag entlassen haben. Lockett wird damit aller Voraussicht nach am Mittwoch zum Free Agent und kann von einem neuen Team unter Vertrag genommen werden.

Vor der Saison unterschrieb der frühere Seahawks-Profi einen Ein-Jahres-Vertrag über 6 Millionen US-Dollar bei der Franchise aus Nashville. In sieben Spielen fing er bislang lediglich zehn Pässe für 70 Yards und war somit nicht die erhoffte "Veteran"-Unterstützung für Rookie-Quarterback Cam Ward.

