NFL-Preseason Woche 1: Saints schlagen Chiefs - Panthers bleiben puntklos

Auf Seiten der Bills zerlegte Matt Barkley die Colts-Defense durch die Luft. Der erfahrene Routinier münzte 15 Passversuche in 14 Completions, 172 Yards und zwei Touchdowns um.

Einen durchwachsenen Start in seine NFL-Karriere erlebte Rookie-Quarterback Anthony Richardson. Der vierte Pick im diesjährigen NFL-Draft brachte bei der 19:23-Niederlage der Indianapolis Colts gegen die Buffalo Bills sieben seiner zwölf Pässe für 67 Yards an. Zudem unterlief ihm eine Interception.

Ähnlich effektiv agierte die Offensive der Chicago Bears beim 23:17-Sieg gegen die Tennessee Titans. Quarterback Justin Fields fand mit all seinen drei Pässen einen Mitspieler und sammelte auf diesem Weg 129 (!) Yards und zwei Tochdowns.

Die Bears-Defensive übte konstant Druck auf die Titans-Offensive aus und kumulierte acht Sacks und zwei Interceptions. Malik Willis und Will Levis teilten sich bei den Titans die Quarterback-Snaps , beide zeigten hin und wieder ihre physischen Anlagen und athletischen Fähigkeiten und spielten eine solide Partie. Beiden unterlief allerdings eine Interception.

Quarterback-Hoffnung Bryce Young durfte erstmals NFL-Luft schnuppern, der erste Pick im diesjährigen NFL Draft brachte vier seiner sechs Pässe für 21 Yards an. Danach übernahm Matt Corral, der die Offensive nicht wirklich in Fahrt bringen konnte.

Einen holprigen Start in die neue Spielzeit erwischten die Carolina Panthers. Unter der Leitung von Head Coach Frank Reich erzielte das Team aus Charlotte keinen einzigen Punkt bei der 0:27-Niederlage gegen die New York Jets.

Rookie-Quarterback Nathan Rourke machte mit 153 Passing Yards, 20 Rushing Yards und zwei Touchdowns auf sich aufmerksam. Auch dank einer guten Leistung der Offensive Line der Jaguars. Sie ließ in der gesamten Partie keinen Sack zu.

Die Jacksonville Jaguars setzten sich mit 28:23 gegen die Dallas Cowboys durch. Quarterback Trevor Lawrence münzte sechs Pässe in fünf Completions und 36 Yards um. Allerdings unterlief ihm eine Interception.

Derweil schonten die Dallas Cowboys eine Reihe an Startern. Will Grier dirigierte das Team über weite Strecken als Quarterback, er brachte 22 seiner 31 Pässe für 199 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception an. Im Laufspiel überzeugte Rookie Deuce Vaughn mit 50 erlaufenen Yards bei acht Versuchen.