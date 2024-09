Damit wurde Head Coach Shanahan auf der Pressekonferenz am Mittwoch konfrontiert. "Es gibt kein Update zu ihm", zeigte sich der 44-Jährige kurz angebunden. "Ich habe nicht mit ihm gesprochen."

Ein paar Wochen werde er "kürzer treten müssen, zum Saisonstart ist er aber fit", kündigte Head Coach Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers in der Preseason noch an.

Fällt "CMC" nun die ganze Saison aus? "Nicht, dass ich wüsste", gab sich Shanahan erneut wortkarg. Gut möglich, dass er mehr weiß, aber nicht mehr sagen will.

McCaffrey laboriert an einer Achillessehnenverletzung, die erst als kleine Wadenverletzung deklariert wurde. Nach Woche eins wurde er auf die IR-Liste gesetzt. Die San Francisco 49ers bekommen es in Woche vier mit den New England Patriots zu tun.