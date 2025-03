NFL - Saquon Barkley hat diesen Vertrag für alle Running Backs erspielt - ein Kommentar

Die Eagles bedanken sich mit einem neuen Mega-Vertrag bei Saquon Barkley. Und eine bereits abgeschriebene Positionsgruppe kann sich bei ihm bedanken. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Auslaufmodell. Mit einer extrem kurzen Halbwertszeit. Austauschbar. Abgeschrieben. Im Grunde wertlos, um es etwas überspitzt zu formulieren.

Nein, die sportliche Beurteilung der Running Backs war in den vergangenen Jahren wenig charmant und glamourös. Es entwickelte sich ein NFL-Mythos, der dem wahren Wert der Ballträger oft nicht gerecht wurde.

"Running Backs sind so wie die Börse", sagte Ravens-GM Eric DeCosta.

Während es zum Beispiel bei den Quarterbacks oder Wide Receivern mit den Gehältern stetig steil nach oben geht, kämpfen die Running Backs inzwischen um ihr Ansehen, um eine Akzeptanz, die mit anderen Positionen zumindest halbwegs mithalten kann.

Wie an der Börse ging es für die Backs früher rauf, vor allem in den letzten Jahren aber auch extrem runter. Volatil würde man das am Aktienmarkt nennen.

Und das negative Storytelling schlug sich schnell in den Finanzen nieder: Running Backs wurden in der modernen NFL nicht mehr so dringend benötigt wie früher, weshalb es auch keine Mega-Verträge mehr gab.

Vor allem nicht für die etwas älteren Vertreter. Die richtig dicken Zahltage erlebten andere.