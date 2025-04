Mehrere Franchise-Owner sollen von ihren General Managern verlangt haben, Quarterback Shedeur Sanders vom Draft-Board zu streichen.

Die Saga um Shedeur Sanders geht auch Tage nach dem NFL Draft weiter.

Der Quarterback und Sohn von NFL-Legende Deion Sanders galt eigentlich als potenzieller Erstrundenpick und fiel dann bis in die fünfte Runde.

Wie Ex-NFL-Profi und Analyst Boomer Esiason nun beim Radio-Sender "WFAN" berichtet, lag das unter anderem auch an mehreren Teambesitzern.

"Ich sage es euch, und das weiß ich, nachdem ich an diesem Wochenende mit drei verschiedenen Personalverantwortlichen in der NFL gesprochen habe, dass sie ihn nicht einmal auf ihrer Liste hatten. Sie haben ihn gestrichen, und sie haben ihn gestrichen, weil der Besitzer sagte: 'Nehmt ihn runter, ich will diesen Typen nicht. Ich will diese priviligierte Person nicht in unserem Team haben', und ich kann es ihnen nicht verdenken", gibt Esiason einen Einblick.