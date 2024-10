Davante Adams dürfte die Las Vegas Raiders verlassen. Die Jets und Saints gelten als mögliche Abnehmer. Der Receiver würde damit aber einen großen Fehler wiederholen. Ein Kommentar.

Von Oliver Jensen

Es gibt wohl kaum noch einen Zweifel daran, dass Davante Adams die Las Vegas Raiders verlassen wird. Das Tischtuch zwischen Franchise und Star-Receiver scheint endgültig zerschnitten zu sein.

Zwei Teams werden in den Medien immer wieder als mögliche Abnehmer genannt: die New York Jets und die New Orleans Saints. Beides könnte ein großer Fehler sein.

Adams scheint in seinen Entscheidungen vor allem nach dem Wohlfühl-Faktor zu gehen.

Er wechselte 2022 zu den Las Vegas Raiders, um ordentlich abzukassieren (141,25 Millionen US-Dollar für fünf Jahre) und mit seinem alten College-Quarterback Derek Carr wieder vereint zu sein. Damals konnte er noch nicht ahnen, dass Carr bei den Raiders eine Katastrophen-Saison erleben und entlassen werden würde.