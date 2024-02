San Francisco 49ers: Trent Williams spricht über Krebserkrankung

Und weiter: "Unzählige Stunden habe ich im 'Lab' verbracht und versucht, mein Handwerk zu perfektionieren und besser zu werden, nur um die Chance zu bekommen, auf diese Stufe zu kommen. Ich bin also sehr dankbar, dass ich hier bin und genieße jede Sekunde."

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch sprach Williams über seinen langen Weg zurück zu alter Stärke: "Ich verarbeite es weiter. Ich danke Gott jeden Tag, denn das ist es, wovon man träumt, wofür man betet. Das ist es, wofür man sich abmüht.

Nach 2021 wird Williams zum zweiten Mal im Super Bowl auflaufen und hat nun die Chance, sich an den Kansas City Chiefs zu rächen. Jene Chiefs gingen aus dem Super Bowl vor drei Jahren nach einem Comeback im Schlussviertel als Sieger hervor. Dieses Mal soll es anders laufen, wenn es nach ihm geht.

Vor fünf Jahren kämpfte Trent Williams noch gegen den Krebs an. Nun steht er mit den San Francisco 49ers im Super Bowl gegen Patrick Mahomes und seine Kansas City Chiefs. Vorher äußerte sich der Offensive Tackle zu seinem Leidensweg.

Beim Gedanken an einen Super-Bowl-Gewinn gerät der Offensive Tackle der 49ers ins Schwärmen. "Es wäre wie eines dieser Märchen", sagte Williams, der zuletzt drei Mal nacheinander ins First Team All-Pro gewählt wurde: "Es ist etwas, wovon man nur träumen kann. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlen würde, weil ich dieses Gefühl noch nie erlebt habe. Aber ich stelle mir vor, dass es eine Erinnerung wäre, an die wir ein Leben lang zurückdenken würden."

Seit er im Jahr 2010 an vierter Stelle gedraftet wurde, hat Williams jedes sportliche Ziel erreicht, nur die Vince Lombardi Trophy fehlt ihm noch. Das soll sich an diesem Wochenende ändern. In Las Vegas könnte sein sportliches Glück komplett werden.