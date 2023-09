Anzeige Taylor Swift folgte der Einladung von Travis Kelce und besuchte das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears. Der offizielle Startschuss der neuesten NFL-Romanze? Chiefs-Star Travis Kelce datet Musik-Ikone Taylor Swift. Was bis vor wenigen Wochen noch wie ein unrealistischer (Teenie-)-Traum wirkte, wurde in Woche drei der NFL zur Realität. Die 33-Jährige folgte der Einladung des Tight Ends und besuchte das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears im Arrowhead Stadium. Gemeinsam verließen die beiden Turteltauben nach dem Spiel dann das Stadion. Der offizielle Startschuss der neusten NFL-Romanze? Die Anzeichen verdichten sich immer mehr. ran präsentiert die neuesten Entwicklungen der Lovestory im Ticker.

+++ 30. September 2023: Kelce und Swift planen wohl schon gemeinsames Halloween-Kostüm +++ Wie die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, sollen Taylor Swift und Travis Kelce bereits mit ihren Planungen für Halloween begonnen haben. Es gibt Spekulationen, dass sie in einem gemeinsamen Halloween-Kostüm auf der vom deutschen Supermodel Heidi Klum geplanten Party auftauchen könnten. Sie sollen dem Bericht nach darüber Witze gemacht haben, bei Klums Halloween-Party in Kostümen von Barbie und Ken aufzutauchen. Kurios: Offiziell sind Swift und Kelce bislang von Klum gar nicht eingeladen worden, dem Bericht nach würde sich das Supermodel aber dennoch freuen, das Promi-Paar als Ehrengäste auf ihrer Party begrüßen zu dürfen.

+++ 29. September 2023: Mavs-Owner witzelt über Swift - Kelce reagiert +++ Das Thema Taylor Swift und Travis Kelce zieht immer weitere Kreise. So hat sich nun auch ein NBA-Owner eingemischt. Mavericks-Eigentümer Mark Cuban bekundete sein Interesse an einem möglichen Date der Sängerin mit einem Spieler seines Teams. "Taylor... tut mir leid, wenn Travis zuhört. Mach Schluss mit ihm, ich habe einen Haufen gut aussehender Singles, die für die Dallas Mavericks spielen", sagte er in der "ESPN"-Sendung "First Take".

Eine Aussage, die der Chiefs-Tight-End nicht unkommentiert lassen konnte. "Nehmt mich doch für zehn Tage unter Vertrag", antwortete der 33-Jährige bei "X" auf einen Ausschnitt mit den Aussagen von Cuban - garniert mit einem entsprechenden Emoji. Seit Swift am vergangenen Sonntag Kelce und den Chiefs im Stadion zujubelte, explodieren Ticket- und Trikotverkäufe.

+++ 28. September 2023: Swift wohl auch gegen Jets dabei - Ticketverkäufe explodieren +++ Der Swift-Hype in der NFL geht offenbar in die nächste Runde. Nach ihrem Besuch im Arrowhead Stadium am vergangenen Wochenende soll die 33-Jährige Travis Kelce und den Kansas City Chiefs wohl auch beim Gastspiel im MetLife Stadium gegen die New York Jets erneut vor Ort die Daumen drücken, wie "Front Office Sports" berichtet. Kommt es dazu, rechnet Sender "NBC Sports" mit der "Sunday Night Football"-Übertragung demnach mit deutlich erhöhten Einschaltquoten, wenn Swift, wie in der Vorwoche, immer wieder von Kameras eingefangen werden könnte. Seit der Meldung des wahrscheinlich nächsten Erscheinens des Pop-Superstars sind die Ticketverkäufe bei Anbieter "StubHub" derweil sprunghaft angestiegen. Die Jets haben mehr als doppelt so viele Tickets wie an dem bisher erfolgreichsten Einzelverkaufstag der Saison verkauft - inklusive dem Debüt von Aaron Rodgers in Woche eins.

+++ 28. September 2023: Sind das die ersten Pärchen-Fotos von Taylor Swift und Travis Kelce? +++ Die Story rund um Taylor Swift und Travis Kelce zieht weiter Kreise. Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte Fotos, die Swift "kuschelnd" mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce zeigen. Die Aufnahmen sollen wohl nach der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und Chicago Bears entstanden sein. Demnach soll Kelce das Dachresteraunt einer angesagt Bar in Kansas City gemietet haben, um mit Freunden, Familie und Chiefs-Kollegen den Sieg zu feiern.

+++ 27. September 2023: Travis Kelce äußert sich erstmals: Swift-Besuch "ziemlich mutig" +++ Gefühlt die halbe NFL hat sich zur Lovestory Swift-Kelce geäußert, nur Chiefs-Star Travis Kelce hielt sich bislang bedeckt. Doch nun sprach der Tight End erstmals öffentlich über den Stadionbesuch seiner wohl neuen, berühmten Partnerin beim 41:10-Sieg der Chiefs gegen die Chicago Bears am vergangenen Wochenende. "Respekt an Taylor fürs Kommen. Das war ziemlich mutig", so Kelce im "New Heights Podcast" von "Wave Sports + Entertainment": "Ich fand es großartig, dass alle in der Loge - Freunde und Familie - nur Gutes über sie gesagt haben. Sie hat toll ausgesehen und alle haben in höchsten Tönen von ihr gesprochen." Noch dazu sei der Tag laut Kelce "für Chiefs-Fans perfekt gelaufen. Wir scripten das alles, Ladies und Gentlemen", scherzte er. Nebeneffekt der Swift-Mania um den NFL-Spieler: Rund um sein Haus seien seit den Gerüchten um eine Beziehung zu Taylor Swift deutlich mehr Paparazzi unterwegs, so der 33-Jährige.

+++ 25. September 2023: Auch Bill Belichick äußert sich +++ Die Swift-Kelce-Lovestory schlägt mittlerweile so hohe Welle, dass sogar Kelces Ex-Coach bei den New England Patriots, Bill Belichick, etwas zu dem Thema zu sagen hatte. Während eines Interviews in der "The Greg Hill Show" betonte der 71-Jährige vielsagend: "Ich würde sagen, dass Travis Kelce in seiner Karriere schon viele große Catches hatte. Dieser wäre aber der größte." In diesem Sommer gab es bereits Spekulationen, dass Belichick selbst ein "Swiftie" sei, als er eines ihrer Konzerte im Gillette Stadium besuchte und im Nachhinein Swifts "Gelassenheit, ihren Mut und ihre Pocket Presence" lobte.

+++ 24. September 2023: Kelce und Swift verlassen Stadion gemeinsam +++ Swift genoss das Spiel sichtlich und wurde später dabei gesehen, wie sie mit Kelce das Stadion verließ. Als die beiden zusammen aus dem Gebäude gingen, lächelte Swift kurz in die Kamera und schien "Tschüss" zu sagen. In einem Videoclip, der auf "X" gepostet wurde, sagte der Superstar zudem offenbar zu Kelce, dass die Erfahrung "das Beste war".

+++ 24. September 2023: Swift besucht Chiefs-Spiel +++ Beim Heimspiel der Chiefs gegen die Chicago Bears in Woche drei war es dann bereits so weit. Swift folgte der Einladung und wurde auf der Tribüne von den Kameras eingefangen - in einer Suite neben Kelces Mutter Donna, mit der sie sich amüsierte und das 41:10 bejubelte. Swifts Reaktion auf den Kelce-Touchdown wurde von den TV-Kameras eingefangen. Euphorisch rief sie "Let’s f*cking go!" und hämmerte mehrfach gegen die Plexiglasscheiben der Loge. "Ich habe gehört, dass sie im Stadion war", schilderte Quarterback Patrick Mahomes nach der Partie die besondere Situation: "Ich habe ein wenig Druck verspürt und wusste, dass ich den Ball zu Trav bekommen musste." Mahomes fügte hinzu, dass Kelces Kreativität bei seiner Route ebenfalls dazu beigetragen hat, den Touchdown zu erzielen. "Er macht sein eigenes Ding, denkt sich einfach eine Route aus und ich werfe ihm zu", betonte der amtierende MVP; "Ich glaube, er wollte genauso dringend in die Endzone kommen, wie alle Swifties es wollten." Mahomes selbst habe Swift aber noch nicht getroffen. "Sie ist ein Popstar. Sie ist eine großartige Sängerin, großartig in allem, was sie tut. Ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber ich denke, wenn sie mit Travis zusammen kommt, dann werde ich sie wahrscheinlich irgendwann treffen. Sie scheint ein guter Mensch zu sein, also hoffe ich, dass ich sie eines Tages kennenlerne."

Mahomes sagte, Kelce habe ihm ein paar Tage vor dem Spiel gesagt, dass Swift kommen könnte, aber der Quarterback habe nicht geglaubt, dass der Superstar tatsächlich auftauchen würde. " Er hat es mir in letzter Minute gesagt. Es gibt einige Dinge bei Trav, die er einfach so sagt, und man weiß nicht, ob sie wahr sind oder nicht. Er sagt es so ruhig." "Oh, ja, ich glaube, sie kommt zum Spiel ... dieses Wochenende", und ging einfach seiner Arbeit nach", beschrieb Mahomes. Kansas Citys Head Coach Andy Reid, scherzte in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er die beiden einander vorgestellt habe. "Wissen Sie was - ich habe sie schon einmal getroffen. Ich habe sie verkuppelt", fügte er mit einem Lächeln hinzu.

+++ 21. September 2023: Kelce spielt Swift den Ball zu +++ Wenige Tage nach seinem Saison-Debüt wurde Kelce in einem Interview in der "The Pat McAfee Show" gefragt, ob ihn die Schlagzeilen über sein Privatleben stören. Der Tight End der Chiefs erklärte, dass er all die Spekulationen "urkomisch" finde und verglich die Situation mit einem "Telefonspiel" aus seiner Kindheit. "Ich habe ihr den Ball zugespielt und ihr gesagt: Ich habe gesehen, wie du die Bühne in Arrowhead (Stadion der Chiefs, Anm. d. Red.) gerockt hast. Jetzt musst du vielleicht auch sehen, wie ich die Bühne in Arrowhead rocke." betonte der 33-Jährige, ließ aber nicht weiter in seine Karten blicken: "Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert."

+++ 17. September 2023: Kommentatoren witzeln nach Kelce-Touchdown +++ Zwei Tage später kehrte Travis Kelce zu seinem ersten Saisonspiel für die Chiefs auf das Feld zurück, nachdem er wegen einer Knieverletzung zum Saisonauftakt noch ausgefallen war. Als er einen Touchdown erzielte, witzelten die Kommentatoren, dass er habe in der Endzone einen "Blank Space" gefunden habe - eine Anspielung auf den Titel eines der größten Hits von Swift.

+++ 15. September 2023: Bruder Jason Kelce kryptisch über Gerüchte +++ Nach dem Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings in Week 2 erschien Jason Kelce zu einem Interview in der Amazon Prime Postgame Show und wurde von NFL Hall of Famer Tony Gonzalez gefragt, ob er sich dazu äußern könne, ob sein Bruder mit Swift zusammen sei. "Ich habe diese Gerüchte gesehen, ich kann sie nicht kommentieren", sagte der Star-Center. Dann gestand der Eagle, dass er "nicht wirklich weiß", was vor sich geht, aber dass sein Bruder "Spaß hat. Wir werden sehen, was passiert und mit wem er am Ende zusammenkommt".

+++ 31. August 2023: Kelces heizen Spekulationen an +++ Einige Wochen wurde es ruhig. Ende August heizten die Kelce-Brüder in ihrem Podcast die Spekulationen dann erneut an. Die Preseason der NFL hatte begonnen und die Brüder sprachen über Kelces Schnurrbart-Ritual, das er bereits im Vorjahr zum Training Camp einsetzte. "Hast du herausgefunden, was Taylor Swift von deinem Schnurrbart hält?", fragte Jason. " Yeah, wir werden Taylor Swift in dieser Folge nicht erwähnen," lenkte Travis Kelce mit einem Lachen ab. "Aber etwas sagt mir, dass er ihr gefallen wird."