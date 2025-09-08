Anzeige
Basketball-EM 2025

Basketball-EM 2025 heute live: Deutschlands Final-Gegner steht fest - Turnierbaum der K.o.-Phase - wann ist das Endspiel?

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 10:16 Uhr
  • ran.de

Das DBB-Team steht bei der Basketball-EM 2025 in Lettland nach einem überzeugenden Sieg gegen Finnland im Finale. Auch der Gegner steht mit der Türkei schon fest. Das ist der Turnierbaum der EM.

Bei der Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht es nun in die heiße Phase und die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem letzten Spiel zum möglichen Titel.

Im Halbfinale kämpfte sich das DBB-Team mit einem 98:86-Sieg gegen Finnland weiter und darf vom EM-Triumpf träumen.

Im Finale bekommen es die DBB-Stars um Kapitän Dennis Schröder mit der Türkei zu tun.

ran zeigt nun den vollständigen Turnierbaum der Basketball-EM 2025.

Inhalt

Basketball-EM 2025: Auf wen trifft Deutschland im EM-Halbfinale?

Das DBB-Team spielt am Sonntag, 14. September 2025, im EM-Finale gegen die Türkei (ab 20 Uhr).

Zuvor setzte sich Deutschland im Viertelfinale mit 99:91 gegen Slowenien durch und mit 98:86 im Halbfinale gegen die Türkei.

Basketball-EM 2025: Turnierbaum bis zum Finale - wann ist das Endspiel?

Achtelfinale:

  • 6. September: Türkei - Schweden 85:79
  • 6. September: Deutschland - Portugal 85:58
  • 6. September: Litauen - Lettland 88:79
  • 6. September: Serbien - Finnland 86:92
  • 7. September: Polen - Bosnien-Herzegowina 80:72
  • 7. September: Frankreich - Georgien 70:80
  • 7. September: Italien - Slowenien 77:84
  • 7. September: Griechenland - Israel 84:79

Viertelfinale:

  • 9. September: Türkei - Polen 91:77
  • 9. September: Litauen - Griechenland 76:87
  • 10. September: Finnland - Georgien 93:79
  • 10. September: Deutschland - Slowenien 99:91

Halbfinale:

  • 12. September: Deutschland - Finnland 98:86
  • 12. September: Griechenland - Türkei 68:94

Spiel um Platz 3:

Finale:

