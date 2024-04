NBA MVP-Ranking im April: Nuggets-Star Nikola Jokic übertrumpft wieder alle

LeBron und Wilt haben vier MVP-Awards, Jordan und Russell fünf. An der Spitze thront Kareem mit sechs, die wohl eher nicht schnell wieder erreicht werden können (die 70er waren komisch; viele Top-Spieler waren in der ABA; die heutige NBA bietet zu viel Konkurrenz; nie würde heute ein Spieler ohne Playoff-Teilnahme MVP werden, was bei Kareem 1976 der Fall war). Alles andere? Mal sehen.

Value Over Replacement Player (VORP) und Win Shares zufolge ist die aktuelle Saison die beste seiner Karriere. Die Nuggets sind gut dafür aufgestellt, um noch einige Jahre mindestens oben mitzuspielen.

Der Serbe führt die Liga ( NBA jedes Wochenende live auf ProSieben MAXX und ran.de ) wieder in allen möglichen Advanced Stats an, darunter VORP, Win Shares, Player Efficiency Rating oder Box Plus/Minus. Er führt ein Team an, das wieder gute Aussichten auf Platz 1 in der Western Conference hat, und hat insbesondere seit der All-Star-Pause wieder unter Beweis gestellt, dass er aktuell der beste Spieler der Liga ist.

Der "Joker" war schon Mitte März zurück in der Pole Position, seither wurde der Abstand nur noch deutlicher, nicht zuletzt aufgrund der Formkrise und Verletzungsprobleme seines ärgsten Verfolgers (siehe unten). Es ist allerdings nicht so, dass der MVP-Case für Jokic so etwas zwingend nötig gehabt hätte.

Seit Mitte März ist die Produktion bei "SGA" zurückgegangen (25,1 PPG, 50/30/79-Splits) und es stellte sich die Frage, ob die neue Regelauslegung mit dazu beigetragen hat – Shai ging in diesem Zeitraum nur noch 7,9 Mal pro Spiel an die Freiwurflinie, deutlich unter dem Schnitt aus dieser (8,6) und der Vorsaison (10,9).

Erfreulich ist vor allem: Doncic lässt sich immer mehr auf Kyrie Irving ein, beide werden besser darin, sich einzusetzen. Der Slowene spielt mit mehr Tempo als früher, verteidigt (zumeist) etwas engagierter und kann mit dem Ball in der Hand mehr anfangen als vielleicht jeder andere NBA-Spieler, sowohl in Isolationen als auch aus dem Pick’n’Roll heraus ist er ein Monster.

Platz 4: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) (3)

30,4 Punkte, 64,9% True Shooting, 11,5 Rebounds, 6,5 Assists, 1,2 Steals, 1,1 Blocks (73 Spiele)

Ausgerechnet beim Blowout gegen Boston verletzte sich Giannis ohne Kontakt an der Wade, mittlerweile wurde bekannt, dass er den Rest der Regular Season verpassen wird. Seine Achillessehne ist jedoch glücklicherweise intakt, also wird er in den Playoffs (hoffentlich) irgendwann wieder mitwirken können.

Was die Saison bis hierhin betrifft: Es ist kompliziert. Sämtliche Advanced Stats sehen Giannis in der Top 4, die meisten in der Top 3, dennoch muss der Grieche seinen Platz auf dem Podium räumen, erst zum zweiten Mal in den vergangenen sechs Jahren. An seiner Offense liegt das nicht – Giannis scorte nie effizienter, mehr Assists hat er in seiner Karriere auch noch nie verteilt.

Der defensive Impact ist aber nicht ganz so groß wie in früheren Jahren, als er es auch beim "Defensive Player of the Year"-Voting regelmäßig in die Top 6 schaffte. Er ist noch immer sehr gut – in seinen Minuten verteidigen die Bucks ordentlich. Das erlaubte Defensiv-Rating in seinen Minuten (115,4) ist dennoch weitaus höher als in jedem Jahr seiner bisherigen Laufbahn.

Und es bleibt dabei, dass die Bucks unterm Strich eine enttäuschende Saison spielen. Auch unter Doc Rivers wurden bei weitem nicht alle Probleme gelöst, mit dem neuen Coach wurden bisher nur 17 von 34 Spielen gewonnen. Zuletzt gab es mehrere unentschuldbare Niederlagen in Serie. Im Westen wäre Milwaukee der 6-Seed, auch Dallas hat mittlerweile mehr Siege.

So überragend Giannis individuell auch spielte, ein legitimer MVP-Case ist angesichts dessen schwer zu rechtfertigen.