Die NBA-Saison 2024/25 wirft ihren Schatten voraus. Natürlich sind auch in diesem Jahr zahlreiche Stars auf der Suche nach lukrativen Verträgen und die Teams loten Trades aus, um ihren Kader zu verbessern. ran liefert alle wichtigen Informationen zu Gerüchten und Deals im Ticker. Die NBA startet am 24. Oktober offiziell in die neue Saison und gleich zu Beginn geht es auf dem Markt mächtig rund. Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

+++ 28. September 2024, 08:40 Uhr: Timberwolves traden Superstar Towns nach New York +++ Überraschender Trade in der NBA! Die New York Knicks sichern sich die Dienste des viermaligen All-Star Karl-Anthony Towns, das berichtet "The Athletic". Im Gegenzug erhält sein bisheriges Team, die Minnesota Timberwolves, Forward Julius Randle und Guard Donte DiVincenzo. Dazu bekommen die Timberwolves einen Top-13-geschützten Erstrundenpick für 2025 von den Knicks. Auch die Charlotte Hornets erhalten eine Draft-Kompensation. Big Man Towns wurde 2015 von den Timberwolves an Position eins gedraftet und verbrachte seine gesamte neunjährige NBA-Karriere bei dem Team. Mit dem Trade kehrt er zu seinem ehemaligen Coach Tom Thibodeau zurück. Nach Angaben einer Liga-Quelle war der 28-Jährige ob des Trades "fassungslos", sah er sich doch als Teil der Zukunftsplanung in Minnesota. In einem Tweet zeigt er sich jedenfalls sprachlos.

Die Knicks wiederum erwerben den Spieler, hinter dem sie schon seit Jahren her sind. So fragten sie immer wieder bei den Wolves an - vergeblich, bis jetzt.

+++ 23. September 2024, 20:49 Uhr: Grizzlies entlassen Ex-MVP Derrick Rose +++ Der ehemalige NBA MVP Derrick Rose wurde von den Memphis Grizzlies entlassen, wie NBA-Insider Shams Charania berichtet. Rose spielte in der NBA-Saison 2023-24 in 24 Spielen für die Grizzlies und erzielte dabei durchschnittlich 8 Punkte, 3,3 Assists und 1,9 Rebounds pro Spiel. Der Point Guard wurde laut Bericht von den Grizzlies auf seinen Wunsch hin entlassen. Sein Zweijahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 6,6 Millionen Dollar wäre noch eine Saison gelaufen. Der 35-jährige Rose, der in seiner NBA-Karriere immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen wurde, erwog 2023 seinen Rücktritt, bevor er bei Memphis unterschrieb. Ob Rose noch einmal bei einem neuen Team unterkommt oder seine Karriere nun doch beendet, ist noch offen.

+++ 29. August 2024, 22:12 Uhr: Cavs binden Isaac Okoro +++ Isaac Okoro hat sich mit den Cleveland Cavaliers auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Sein neues Arbeitspapier ist 38 Millionen Dollar wert. Der Nummer-3-Pick des NBA Draft 2020 ist Clevelands beste Perimeter Defender, der oft die Aufgabe hat, den Topscorer des Gegners zu verteidigen. Okoro hat auch an der Verbesserung seines Offensivspiels gearbeitet. Der 23-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 69 Spielen - davon 42 von Beginn an - durchschnittlich 9,4 Punkte und 3,0 Rebounds für die Cavs, die in der ersten Runde der Playoffs Orlando schlugen, bevor sie gegen den späteren Champion Boston verloren. Okoro erzielte eine Karriere-Bestmarke von 39 Prozent von der Dreierlinie

+++ 29. August 2024, 18:28 Uhr: Rekordvertrag für Steph Curry +++ Stephen Curry wird vorzeitig eine 62,6 Millionen Dollar teure Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr mit den Golden State Warriors unterzeichnen. Das bestätigte sein Agent Jeff Austin gegenüber Adrian Wojnarowski von "ESPN". Der Vertrag läuft bis zur Saison 2026-27, in der Curry 39 Jahre alt werden wird. Der 36 Jahre alte Curry hatte 2022 einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 215 Millionen Dollar bei den Warriors unterzeichnet. In den nächsten drei Spielzeiten wird er nun 178 Millionen Dollar garantiert verdienen. In der Saison 2026-27 wird er voraussichtlich der erste Spieler sein, der mehr als 60 Millionen Dollar in einer einzigen Saison verdient.

+++ 08. August 2024, 06:26 Uhr: All-Star Lauri Markkanen unterschreibt 238-Millionen-Vertrag +++ Der Finne Lauri Markkanen hat einen neuen Top-Vertrag unterschrieben. Der All-Star-Center verdient in den kommenden fünf Jahren 238 Millionen Dollar. In der vergangenen Saison stand Markkanen noch vor einem Trade von den Utah Jazz, nun hat er eine Klausel, die ihm einen Trade bis zur nächsten Offseason verbietet. "Sie haben immer an mich geglaubt", freut sich Markkanen über den Vertrag. Er ist damit Top-Verdiener seines Teams.

+++ 29. Juli 2024, 10:00 Uhr: Tyus Jones verzichtet auf Gehalt und unterschreibt bei den Phoenix Suns +++ Die Phoenix Suns haben einen echten Coup gelandet. Für ein Jahr und 3,3 Millionen Dollar unterschreibt Tyus Jones bei den Suns. Das berichtet Adrian Wojnarowski von "ESPN". Zuvor verdiente Jones bei den Washington Wizards 14 Millionen Dollar pro Jahr. Der neue Vertrag bedeutet dementsprechend, dass Jones auf einen hohen Betrag verzichtet, um die Möglichkeit zu haben, bei den Suns um den NBA-Titel mitzuspielen. An dem 28-Jährigen war zuvor die halbe Liga interessiert. Viele dieser Teams hätten ihm ein deutlich höheres Vertragsangebot unterbreiten können als die Mannschaft aus Arizona. Phoenix war schon lange auf der Suche nach einem weiteren Point Guard für den Kader, da aktuell noch Devin Booker diese Rolle einnehmen musste. Booker ist kein gelernter Aufbauspieler, weswegen es enorm wichtig für die Franchise war, einen erfahrenen Ballverteiler an Land zu ziehen. Jones erfüllt eben jenes Profil. Mit ihm bekamen sie nun den besten verbliebenen Point Guard, der noch via Free Agency verfügbar war. Er legte in der vergangenen Saison 12,0 Punkte und 7,3 Assists bei einer 41,4-prozentigen Dreierquote auf.

+++ 21. Juli 2024, 10:15 Uhr: Cleveland Cavaliers setzen langfristig auf Evan Mobley +++ Die Cleveland Cavaliers haben Nägel mit Köpfen gemacht und einen der besten Defensivspieler der NBA langfristig an sich gebunden. Wie "ESPN" unter Berufung auf die Berater des Spielers vermeldet, haben sich die Cavs und Evan Mobley auf eine Maximum Rookie Contract Extension geeinigt. Der neue Kontrakt beinhaltet demnach eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Gehalt von 224 Millionen US-Dollar, das auf bis zu 269 Millionen US-Dollar anwachsen könnte. Mobley, Drittplatzierter bei der Abstimmung zum Defensive Player of the Year 2022/23, verbuchte in der vergangenen Saison durchschnittlich 15,7 Punkte, 9,4 Rebounds und 1,4 Block pro Partie. Mit Cleveland erreichte er in den Playoffs die Conference Semifinals, zog dort aber gegen den späteren Champion Boston den Kürzeren.

+++ 18. Juli 2024, 20:37 Uhr: Guard Tausch - Clippers traden Westbrook Wie NBA-Insider Adrian Wojnarowski berichtet, ist die Zeit von Russell Westbrook in der Stadt der Engel nach eineinhalb Saisons zu Ende. Der MVP von 2017 wird von seinen LA Clippers zu Utah Jazz getraded - im Gegenzug kommt Guard Kris Dunn nach Kalifornien. Westbrook enttäuschte bei den Clippers weitestgehend, kam auf eine Average von 11 Punkten, 5 Rebounds und 4,5 Assists in der Season 2023/24. In Utah soll Westbrook aber nicht in die neue Saison gehen. Es wird erwartet, dass der mehrfache All-Star im Rahmen eines Contract Buyouts entlassen wird und sich dann den Denver Nuggets anschließt. Dort wäre Westbrook mit Nikola Jokic vereint, mit dem er als Ball-dominanter Spieler wahrscheinlich eher weniger harmonieren würde - von der Bank könnte Westbrook aber die dünne Rotation der Nuggets verstärken.

+++ 17. Juli 2024, 9:00 Uhr: Milwaukee Bucks verstärken Backcourt mit Gary Trent Jr. +++ Bisher ist die Offseason und die damit verbundene Free Agency bei den Milwaukee Bucks sehr ruhig abgelaufen. Nun verpflichtet das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo laut "ESPN" Gary Trent Jr. Bei den Bucks unterschreibt der ehemalige Toronto Raptor einen Einjahresvertrag. Gerüchten zufolge war vor allem Damian Lillard einer der Gründe für den Wechsel. Die beiden Guards spielten bereits in Portland zusammen und sollen sich gut verstehen. Der 25-Jährige ist die erste größere Verpflichtung Milwaukees in der laufenden Free Agency. Der variable Guard soll dem Team noch mehr Tiefe verleihen. Trent Jr. ist einer von vier Spielern, die es in den vergangenen drei Spielzeiten schafften, jeweils 500 Dreier zu treffen und zudem noch 300 Bälle zu erobern. Die anderen drei Spieler waren Anthony Edwards, Tyrese Haliburton und Fred VanVleet.

+++ 13. Juli 2024, 12:40 Uhr: Mega-Vertrag! Aber Knicks-Star Brunson verzichtet auf 113 Millionen +++ Beachtliche Aktion von Jalen Brunson. Wie "ESPN" unter Berufung auf seinen Berater Sam Rose von der Agentur CAA vermeldet, hat der 27-Jährige einer Vertragsverlängerung bei den New York Knicks über vier Jahre und 156,5 Millionen US-Dollar zugestimmt. Der Vertrag läuft ab der Saison 2025/26. Das Besondere: Brunson kommt seiner Franchise damit extrem entgegen. So hätte er in einem Jahr einen Maximalvertrag über fünf Jahre und 269,1 Millionen unterzeichnen können. Um seinem Team finanziell zu helfen, und es im Titelrennen flexibel zu halten, verzichtet er damit auf unglaubliche 113 Millionen Dollar (circa 103 Millionen Euro). Die Knicks hatten in der Offseason bereits Mikal Bridges von den Nets verpflichtet und dazu noch OG Anunoby weiter an das Team gebunden - beide Spieler waren dabei alles andere als billig. Seine Mitspieler kann Brunson mit seiner Aktion in jedem Fall beeindrucken. "Baut ihm eine Statue. Wir gießen Honig über dich, GOAT", schrieb Teamkollege Josh Hart bei "X". Brunson soll sich bei der Entscheidung an anderen Sport-Superstars orientiert haben, die auf Geld verzichteten, um ihr Team wettbewerbsfähig zu halten. Darunter Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Tom Brady (New England Patriots) und Derek Jeter (New York Yankees). Übrigens: Brunson, der der Superstar seines Teams ist, kann theoretisch später in seiner Karriere noch mehr abkassieren. Steigt er nach drei Jahren aus seinem Kontrakt aus, kann er 2028 für vier Jahre und maximal 323 Millionen verlängern. Zieht er in Jahr vier seine Spieleroption, kann er ein Jahr später sogar für fünf Jahre und 418 Millionen unterzeichnen. Allerdings muss er dafür auch sein Leistungsniveau über Jahre hinweg halten und sollte sich, wenn möglich, nicht schwerer verletzen.

+++ 12. Juli 2024, 17:25 Uhr: Kyle Lowry bleibt bei den Philadelphia 76ers +++ Routinier Kyle Lowry bleibt auch in der kommenden Saison bei den Philadelphia 76ers. Das verkündete der 38-Jährige in einem Instagram-Post. Laut NBA-Insider Adrian Wojnarowski lehnte der Point Guard Angebote mehrerer Teams ab, um einen Einjahresvertrag in Philadelphia zu unterschreiben. Die 76ers hatten Lowry erstmals im Februar verpflichtet, nachdem er von den Charlotte Hornets entlassen worden war. In 23 Spielen sammelte der sechsmalige All-Star im Schnitt acht Punkte und 4,6 Assists.

+++ 11. Juli 2024, 07:14 Uhr: Verletzter Saddiq Bey unterschreibt 20-Millionen-Vertrag +++ Obwohl sich Saddiq Bey aktuell von einem Kreuzbandriss erholt, unterschreibt der Forward einen Vertrag bei den Washington Wizards. Der bringt ihm 20 Millionen Dollar über drei Jahre ein. Bey wurde 2020 von den Detroit Pistons gedraftet, 2023/24 spielte er 63 Spiele für die Atlanta Hawks, in denen ihm 13,7 Punkte und 6,5 Rebounds im Schnitt gelangen. Die Wizards waren in der vergangenen Saison eins der schlechtesten Teams der Liga, sie befinden sich im Rebuild.

+++ 10. Juli 2024, 20:07 Uhr: Pistons einigen sich mit Cade Cunningham auf Mega-Vertrag +++ Cade Cunningham hat bei den Detroit Pistons einen neuen Vertrag unterzeichnet. Der Guard erhält über fünf Jahre die maximale Rookie-Vertragsverlängerung über 224 Millionen Dollar. Die Summe könnte auf bis zu 269 Millionen Dollar ansteigen. Dies berichtet der NBA-Insider Adrian Wojnarowski von "ESPN". Cunningham war der Nummer-1-Pick des NBA Draft 2021. Dem 22-Jährigen gelangen in der vergangenen Saison durchschnittlich 22,7 Punkte und 4,3 Rebounds pro Spiel.

+++ 8. Juli 2024, 20:33 Uhr: Daniel Theis unterschreibt in New Orleans +++ Daniel Theis hat eine neue Heimat gefunden. Der Weltmeister von 2023 unterschreibt für eine Saison bei den New Orleans Pelicans. Das berichtet NBA-Insider Adrian Wojnarowski. Zu den finanziellen Details ist noch nichts bekannt. Theis begann die vergangene Saison bei den Indiana Pacers und wurde später zu den Los Angeles Clippers getradet, wo er maßgeblich zu einem 26-5-Lauf beigetragen hat. Nach der Saison war er Free Agent.

+++ 5. Juli 2024, 21:25: Franz Wagner bekommt Maximalvertrag von den Orlando Magic +++ Zahltag für den deutschen NBA-Star Franz Wagner. Der Forward unterschreibt bei den Orlando Magic einen neuen Fünfjahresvertrag über 224 Millionen Dollar. Das berichtet NBA-Insider Adrian Wojnarowski von "ESPN". Das ist der Maximalvertrag, den die Magic Wagner nach seinem Rookie-Deal anbieten konnten. Sollte Wagner in der kommenden Saison in eines der All-NBA Teams gewählt werden, erhöht sich der Betrag sogar auf 269 Millionen. Damit steigt Wagner zum bestbezahlten aktiven deutschen Sportler auf und löst NBA-Kollege Isaiah Hartenstein ab. Der ehemalige Knicks-Profi unterschrieb zuletzt für drei Jahre und 87 Millionen Dollar bei den OKC Thunder. Wagner war in der vergangenen Saison einer der Schlüsselspieler in Orlando. In 72 Partien kam der gebürtige Berliner auf durchschnittlich 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists pro Spiel.

+++ 5. Juli 2024, 7:25: Golden State Warriors holen wohl Buddy Hield von den 76ers +++ Die Golden State Warriors haben erneut auf den Abgang von Klay Thompson reagiert und sich laut "The Athletic" Buddy Hield von den Philadelphia 76ers geschnappt. Für den 31-Jährigen schickt Golden State einen Zweitrundenpick (via Dallas) im NBA Draft 2031 nach Philly. Im Bay Area soll Hield nach Informationen von "ESPN" in drei Jahren 21 Millionen US-Dollar verdienen, 18 davon über die ersten zwei Jahre. Im dritten Jahr gibt's dann angeblich noch drei Milllionen, zudem soll das vierte Jahr durch eine Option auf Spielerseite angehangen werden können - allerdings wohl ohne Garantien. Bemerkenswert: Mit Hield und Steph Curry stehen bei den Warriors nun die beiden NBA-Stars unter Vertrag, die in den vergangenen fünf Spielzeiten die meisten Dreier verwandelten. Vor Hield hatten die Dubs bereits in Kyle Anderson einen Forward als Thompson-Ersatz gefunden.

+++ 3. Juli 2024, 14:30 Uhr: LeBron James wohl vor Mega-Vertrag in L.A. +++ Superstar LeBron James wird laut NBA-Insider Shams Charania erwartungsgemäß zu den Los Angeles Lakers zurückkehren. Demnach plant der 39-Jährige in L.A. einen neuen Zweijahresvertrag über insgesamt 104 Millionen Dollar zu unterschreiben. Das wäre der Maximal-Vertrag, den die Lakers ihm bieten können. Laut Charania beinhaltet der Deal eine Ausstiegsoption im kommenden Sommer und eine No-Trade-Klausel. Das heißt, L.A. kann LeBron nicht zu einem Team traden, wenn er sein Veto einlegt. Die Lakers hatten im diesjährigen Draft James' Sohn Bronny im Draft verpflichtet. James besaß eigentlich ein noch gültiges Arbeitspapier bis zum Sommer 2025, hatte aber von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Die Idee dahinter war wohl, dem Front Office der Lakers mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen, um einen Star in der Free-Agency-Periode nach Kalifornien zu locken. Die größten Namen wie Paul George (76ers) oder Klay Thompson (Mavericks) entschieden sich aber gegen die Lakers.

+++ 3. Juli 2024, 07:25 Uhr: Warriors holen mit Kyle Anderson einen Thompson-Nachfolger +++ Die Golden State Warriors haben einen inoffiziellen Nachfolger für Klay Thompson verpflichtet. Forward Kyle Anderson kommt von den Minnesota Timberwolves nach Kalifornien. Der 30-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag über 27 Millionen Dollar. Anderson ist seit 2014 in der Liga, in der vergangenen Saison legte er 6.4 Punkte, 4.2 Assists und 3.5 Rebounds im Schnitt auf.

+++ 2. Juli 2024, 15:15 Uhr: Donovan Mitchell unterschreibt Mega-Vertrag bei den Cleveland Cavaliers +++ Der All-Star-Guard der Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, hat einer Vertragsverlängerung um drei Jahre und mit einem Gehaltsvolumen von bis zu 150,3 Millionen Dollar zugestimmt. Dies berichtete "ESPN". Der Vertrag beinhaltet eine Spieleroption für die Saison 2027/2028. Mitchell war der Nummer-13-Pick im Jahre 2017 von den Utah Jazz. Im Jahre 2022 erfolgte der Wechsel nach Cleveland. Mit einem einzigen Spiel machte sich der fünffache Allstar unvergesslich. Am 2. Januar 2023 erzielte er gegen die Chicago Bills unfassbare 71 Punkte. Er war damit erst der siebte Spieler in der NBA-Geschichte, dem mindestens 70 Punkte in einem Spiel gelangen.