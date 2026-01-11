Bahrain Darts Masters
Bahrain Darts Masters 2026 live: Alle Infos zum PDC-Turnier und zur Übertragung im TV und Livestream
- Veröffentlicht: 12.01.2026
- 00:00 Uhr
Die Bahrain Darts Masters 2026 kehren am 15. und 16. Januar zurück und versprechen spannende Duelle der besten Darts-Spieler der Welt. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.
Die Bahrain Darts Masters 2026 kehren am 15. und 16. Januar 2026 zum vierten Mal zurück und finden im Exhibition World am Sakhir International Circuit, der Heimat des Formel-1-Bahrain Grand Prix, statt.
Das Turnier ist Teil der PDC World Series of Darts und bringt die besten Spieler der Welt zusammen.
Im Vorjahr sicherte sich Stephen Bunting den Titel, indem er im Finale Gerwyn Price mit 8:4 besiegte. Auch 2026 greift Bunting wieder nach der Krone. Neben ihm treten unter anderem Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries und Gian van Veen an.
Das Turnier bietet nicht nur hochklassige Darts-Action, sondern auch spannende Duelle zwischen Top-Spielern der PDC und lokalen Repräsentanten aus Asien und Bahrain. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.
Bahrain Darts Masters 2026 live im TV und Stream: Wer zeigt das PDC-Turnier?
In Deutschland wird das Turnier nicht im Free-TV übertragen. Fans können die Spiele live bei DAZN sehen (kostenpflichtiger Livestream) oder über Pluto TV streamen.
Bahrain Darts Masters 2026: Wie wird das Turnier gespielt?
Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen.
- 1. Runde: Best of 11 Legs
- Viertelfinale: Best of 15 Legs
- Halbfinale & Finale: Best of 15 Legs
Wer nimmt an den Bahrain Darts Masters 2026 teil?
Insgesamt treten 16 Spieler an: die Top 6 der PDC Order of Merit, 2 Wildcards und 8 lokale Repräsentanten aus Asien und Bahrain.
PDC-Repräsentanten:
- Luke Littler (England)
- Luke Humphries (England)
- Gian van Veen (Niederlande)
- Michael van Gerwen (Niederlande)
- Stephen Bunting (England)
- Danny Noppert (Niederlande)
- Gerwyn Price (Wales)
- Nathan Aspinall (England)
Repräsentanten aus Asien:
- Alexis Toylo (Philippinen)
- Lourence Ilagan (Philippinen)
- Motomu Sakai (Japan)
- Ryusei Azemoto (Japan)
- Paul Lim (Singapur)
- Man Lok Leung (China)
- Abdulla Saeed (Bahrain)
- Basem Mahmood (Bahrain)
Bahrain Darts Masters 2026: Wie hoch sind die Preisgelder?
Die Preisgelder zählen nicht für die PDC-Rangliste, es werden jedoch Punkte für die Qualifikation zum Abschlussturnier im September verteilt. Insgesamt werden umgerechnet etwa 115.000 Euro an die Spieler ausgeschüttet.
- Sieger: ca. 35.000 Euro
- Finalist: ca. 18.500 Euro
- Halbfinalisten: ca. 11.500 Euro
- Viertelfinalisten: ca. 5.750 Euro
- Achtelfinalisten: ca. 2.000 Euro