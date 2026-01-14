- Anzeige -
Darts

Darts - Peter Wright auf Abschiedstour? Ex-Profi sieht "Snakebite" bald im Reality-TV

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 15:16 Uhr
  • Philipp Schmalz

Peter Wright gehört zu den bekanntesten Darts-Spielern des letzten Jahrzehnts. Große Erfolge konnte "Snakebite" zuletzt aber kaum noch feiern. Rückt das Karriereende deshalb immer näher?

Peter Wright wird vermutlich nicht gerne an das Jahr 2025 zurückdenken. Der zweimalige Darts-Weltmeister erlebte, wie eigentlich auch schon 2024, ein absolutes Seuchenjahr und ist mittlerweile meilenweit entfernt von seiner alten Klasse.

Besonders klar wurde dies bei der vergangenen Weltmeisterschaft, als er in der 2. Runde gegen Arno Merk ausschied und beim 0:3 nur einen 79er-Average spielte.

In der Weltrangliste steht "Snakebite" derzeit nur noch auf dem 31. Platz und droht in den kommenden Monaten gänzlich aus den Top 32 zu fallen.

Kein Wunder also, dass die Rufe nach einem Rücktritt teils immer lauter werden. Auch Ex-Profi Matthew Edgar brachte im "Mission Darts Podcast" zuletzt ein Karriereende ins Spiel. "Wenn ich jetzt Peter Wright wäre, würde ich sagen: Dies ist mein letztes Jahr als Profidartspieler", sagte er.

"Wenn du sagst: 'Das ist mein letztes Jahr', fällt viel Kritik weg", so Edgar weiter.

Wird Peter Wright nach seiner Karriere ein Reality-Star?

Zumal Wright auch neben dem Darts-Sport viele Türen offenstehen dürften: "Er ist ein extrem wiedererkennbares Gesicht. Er hat in der Vergangenheit Angebote für große, Mainstream-Formate bekommen. Realityshows, Dinge im Umfeld von Big Brother und ähnliche Programme."

Wright selbst wollte von einem Karriereende zuletzt nichts wissen. Allerdings spiele er mit dem Gedanken seine "Snakebite"-Persona ad acta zu legen.

Ob dies eine Verbesserung seiner sportlichen Leistung mit sich bringen würde, bleibt abzuwarten.

