Darts Q-School: Tour Card für Hofkens und Ehlers - Sykes und McGuirk triumphieren in UK
- Veröffentlicht: 10.01.2026
- 19:58 Uhr
Mit Matthias Ehlers und Yorick Hofkens haben sich zwei Deutsche über die Darts Q-School die begehrte Tour Card gesichert.
Bei der Q-School in Kalkar (Nordrhein-Westfalen) haben sich mit Matthias Ehlers und Yorick Hofkens zwei weitere deutsche Darts-Spieler die Tour Card gesichert.
Nur diese Tour Card berechtigt die Darts-Profis dazu, für zwei Jahre an allen Players Championships sowie UK Open Qualifiers teilzunehmen und ist damit essentiell, um in der Weltrangliste nach oben zu klettern.
Schon mit seinem Sieg im Halbfinale gegen Jimmy van Schie hatte Hofkens seine Tour Card in der Tasche. Dabei benötigte er jedoch starke Nerven, lag zunächst in Rückstand und hatte sogar Matchdarts gegen sich.
Ehlers kämpfte sich trotz zu diesem Zeitpunkt bereits feststehender Tour Card zum Tagessieg. Er schlug Lennert Faes mit 6:5. Damit werden 2026 mindestens 13 deutsche Tour Card Holder auf der PDC-Tour an den Start gehen. Dies ist ein Rekord aus deutscher Sicht.
UK Q-School: Tour Card für Sykes und McGuirk
Auch in der Q-School in Großbritannien stehen erste Entscheidungen fest. Der Engländer Tom Sykes sicherte sich vorzeitig eine Tour Card. Im entscheidenden Match schlug er Stephen Burton mit 6:4. Während des gesamten vorletzten Tages spielte Sykes immer mindestens einen 84er-Average.
Neben Sykes darf auch der Ire Shane McGuirk jubeln. Er schlug bei der UK Q-School in Milton Keynes auf dem Weg zur Tour Card unter anderem auch WM-Überraschungsmann Charlie Manby, der im Ally Pally bis ins Achtelfinale vorgestoßen war.