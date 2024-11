Ralf Fährmann will Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen

In einem Text der "Deutschen Presse Agentur" am 14. November äußerte sich daraufhin Schalke 04 zu den Vorfällen rund um Fährmann. "Die Bild-Zeitung kannte den Inhalt der Abmahnung und wusste vor Schalke, dass Ralf Fährmann sich einen Anwalt nehmen und sich gegen die Abmahnung zur Wehr setzen werde", hieß es in dem S04-Statement: "Die Weitergabe von Interna an die Presse ist aus unserer Sicht nicht im Sinne von Schalke 04 und kein Vorbild für unsere jungen Spieler."

Fährmann möchte diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Gegen die Abmahnung hat der Torwart bereits geklagt, eine Verhandlung ist für den 9. Dezember angesetzt. Doch damit nicht genug.

"Ralf Fährmann wird sich mit juristischen Mitteln gegen diese unhaltbaren Vorwürfe zur Wehr setzen. Der Ruf des Spielers wurde – vor allem durch das Vereinsstatement, das über die 'dpa' publik wurde – massiv beschädigt", zitiert die "Sport Bild" Fährmanns Rechtsanwalt Andreas Hindahl: "Wir prüfen derzeit, ob wir Strafanzeige wegen des Verdachts der üblen Nachrede gemäß §186 StGB gegen den Klub stellen werden."