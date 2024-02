Bereits das erste Spiel war prominent besetzt: Ex-Profi Moritz Leitner ging für die Las Ligas Ladies auf Torejagd. Unterstützt von Ex-Bayern-Profi Diego Contento gelang es dem 31-Jährigen auch. Leitner war der auffälligste Spieler. Von einer großen Fanbase und einer Trompete begleitet, erzielte der 31-Jährige die Führung. Lies allerdings auch so manche Chance liegen und leitete mit einem Fehlpass den Ausgleich ein. Am Ende gewinnen die Protatos mit 2:1.

Im späten Slot versuchte Beton Berlin sich mit prominenter Unterstützung den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte zu sichern. Gonzalo Castro kann über 400 Bundesligaspiele vorweisen (u. a. für den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund). Das Team von Comedian Felix Lobrecht und Rapper Kontra K trat gegen VFR Zimbo an.

Spandau-Trainer Hans Sarpei zeigte sich in der Pause unzufrieden. Seine Mannschaft spielte in den Augen des Ex-Schalkers zu egoistisch. Scheinbar hörten die Spieler auf ihren Trainer. Beide Mannschaften kamen besser aus der Kabine. Das Spiel entwickelte sich schon längs zum Kampf. Es ging hin und her - Chancen auf beiden Seiten. Spandau blieb jedoch glücklos. Hollywood United ging nach einem genial zu Ende gespielten Angriff in Führung. Der Ball wurde schön auf die linke Angriffsseite verlagert und noch schöner per Lupfer vollendet.

Die Baller League startet ab dem 22. Januar (live auf ProSieben Maxx, Joyn und ran.de) . Wir zeigen Euch, welche 12 Teams und zugehörige Manager in der Liga an den Start gehen. Dabei sind einige Ex-Bundesliga-Spieler am Start wie Christian Clemens, Richard Sukuta-Pasu, Moritz Leitner, Lukas Raeder, Samed Yesil oder Marcel Heller.

Baller League: Die Ergebnisse des 4. Spieltages

Gönrgy Allstars vs. Käfigtiger - 5:4

Protatos vs. Las Ligas Ladies - 2:1

Streets United vs. Golden XI - 3:5

Calcio Berlin vs. Hardstuck Royale - 3:2

VfR Zimbos vs. Beton Berlin - 2:2

Eintracht Spandau vs. Hollywood United - 2:2