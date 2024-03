Anzeige Siege für das Berliner Trio, ein Lebenszeichen vom Kramer-Team und bittere Niederlagen im Rennen um das Final Four: Der 9. Spieltag der Baller League bot wieder jede Menge Drama. Von Chris Lugert Der Kampf um die Teilnahme am ersten Final Four in der Geschichte der Baller League hat an einem verrückten 9. Spieltag noch einmal an Intensität gewonnen. Die drei Berliner Klubs feierten einen perfekten Abend, und besonders Calcio Berlin durfte sich freuen: Durch den eigenen Erfolg und die Ergebnisse in den anderen Spielen steht Calcio so gut wie sicher als Teilnehmer an der Endrunde fest. Hinter den Top-4 klafft nach Niederlagen der Las Legas Ladies und des VFR Zimbos hingegen eine kleine Lücke. Absolut irre wurde es im letzten Spiel des Abends, als ein Mann einen Sechserpack schnürte.

Gönrgy Allstars vs. Beton Berlin 1:3 Den Auftakt machten die Gönrgy Allstars im Duell mit Beton Berlin. Nach dem furiosen 7:0-Sieg in der Vorwoche gegen die Protatos konnte Gönrgy aber nicht nachlegen und verlor gegen die schwächste Offensive der Liga mit 1:3. Während Beton Berlin durch das siebte Spiel ohne Niederlage in Serie seine Ansprüche auf das Final Four in drei Wochen untermauerte, ist der Traum von der Finalrunde für Gönrgy fast schon ausgeträumt.

Streets United vs. Hardstuck Royale 4:4 Im anschließenden Duell zwischen dem Tabellenzweiten Streets United um Lukas Podolski und Alisha Lehmann sowie dem Letzten Hardstuck Royale wäre es beinahe zur großen Überraschung gekommen! Ein ganz später Ausgleich verhinderte die Niederlage von Streets. Im Kampf um das Final Four könnten die zwei verlorenen Punkte aber noch wehtun.

Der Favorit legte los wie die Feuerwehr, schon nach drei Minuten sorgte Manuel Fischer für die Streets-Führung. Danach ging es Schlag auf Schlag. Tim Sulmer zauberte den Ball via Lupfer über den Keeper ins Tor, doch die Freude bei Hardstuck um Teammanager Trymacs währte nur kurz, quasi postwendend ging Streets United wieder in Führung. Danach beruhigte sich das Spiel etwas, es ging mit dem 2:2 in die letzten drei Minuten der ersten Halbzeit. Es war Zeit für den Gamechanger, PlusOne und damit zunächst das Duell 1-gegen-1 der Feldspieler war das Ergebnis. Nach einem taktischen Foul kam Hardstuck Royale per Penalty zum Ausgleich. Vor den Augen von Sebastian Pufpaff, der das Trikot von Hardstuck trug, aber nicht zum Einstaz kam, blieb es nach 15 Minuten dabei. Die zweite Hälfte begann direkt mit einem Kracher, vom Anstoß weg knallte Royale den Ball an den Pfosten. Und der Außenseiter spielte weiter nicht wie ein Tabellenletzter, sondern setzte Streets United unter Stress. Das logische Ergebnis: Nach einer tollen Vorarbeit brachte Tim Buchheister die Hardstuck-Jungs in Führung!

Streets United hatte kurz darauf zwar die Chance per Freistoß und auch Pech mit einem Lattenschuss, doch Hardstuck legte nochmal nach und stellte auf 4:2. "Hey, was geht ab? Wir schießen den Poldi ab!" sangen die Royale-Fans. Doch zu früh gefreut. Gjorgji Antoski brachte Streets United erst auf 3:4 heran - und erzielte eine Minute vor dem Ende den Ausgleich!

Anzeige Eintracht Spandau vs. Käfigtiger 6:3 Das Kult-Team von Eintracht Spandau um Präsident Knabe ließ sich vor dem Spiel gegen die Käfigtiger wieder etwas ganz Besonderes einfallen. Nach der Undertaker-Hommage vergangene Woche zeigten die Cheerleader des Teams dieses Mal eine beeindruckende Akrobatik-Show. Das beflügelte die Spandauer offenbar, mit dem fünften Sieg überholten sie Streets United in der Tabelle. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab und versuchten, fehlerfrei ihren Weg ins Spiel zu finden. Nach knapp fünf Minuten war es dann aber so weit, nach einer überragenden Freistoßvariante schob Luki Matondo lässig zur Spandauer Führung ein. Noch brillanter aber war das 2:0 von Georg Shkri, der ansatzlos aus der Distanz in den Winkel traf. Da freute sich auch Hans Sarpei, zweiter Teammanager der Eintracht. Wenig Grund zur Freude hatten hingegen Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar von den Tigern. Mit dem 2:0 im Rücken hatte Spandau die Kontrolle, die Käfigtiger konnten nur wenig Druck ausüben. Dann war es auch in diesem Spiel Zeit für den Gamechanger, wie in der Partie zuvor war es PlusOne - und die Tiger trafen prompt zum Anschluss! Beim 3 vs. 3 danach fielen keine Tore mehr, es blieb beim 2:1 zur Halbzeit. Der zweite Durchgang begann mit druckvollen Tigern - und dem Ausgleich durch einen Penalty. Doch das 2:2 hatte nur kurz Bestand, dann packte Spandaus Turgay Akbulut den Mega-Strahl aus und knallte seinen Schuss in den Winkel. Die Käfigtiger sorgten vor allem mit Joshua "Bilal" Sumbunu für Spektakel, der reihenweise Distanzschüsse mit seiner linken Klebe produzierte. Ein Tor sollte ihm aber nicht gelingen. Somit ging Spandau mit einem 3:2 in die finalen drei Minuten, für die das Schicksal ein 1 vs. 1 ohne Torhüter bereithielt.

Im Duell zwischen Bilal und Richard Sukuta-Pasu setzte sich die Profi-Erfahrung von Sukuta-Pasu durch, er erhöhte die Führung bis zum 6:3-Endstand.

Calcio Berlin vs. Protatos 4:0 In bester Tabellenführer-Manier feierte Calcio Berlin den nächsten Sieg. 30 Minuten lang hatte Calcio die komplette Kontrolle und gewann deutlich gegen die Protatos, die nach dem 0:7 gegen Gönrgy in der Vorwoche die nächste deutliche Packung kassierten. Fünf Minuten brauchten beide Teams, um so richtig im Spiel anzukommen. Dann aber legte der Tabellenführer los. Nach einem schweren Fehler von Protatos-Keeper Pascal Wiewrodt, den er nur mit einem Foul ausbügeln konnte, verwandelte Calcios Mann der Stunde Kevin Weggen den fälligen Penalty. Bastian Oczipka legte kurz darauf das 2:0 nach. Die Protatos erspielten sich bis zum Gamechanger nach zwölf Minuten kaum nennenswerte Abschlusschancen. Apropos Gamechanger: Für die finalen drei Minuten in Halbzeit eins wurde das Abseits aufgehoben. Doch auch diese Änderung verhalf den Protatos nicht zu mehr Gefahr. Im Gegenteil: Wenige Sekunden vor dem Ende stellten die Berliner auf 3:0. Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Calcio verwaltete das Spiel, die Protatos fanden keine Mittel und Wege, irgendwie noch einmal für Spannung zu sorgen. Der einzige Treffer im zweiten Durchgang fiel gut eine Minute vor dem Ende für die Berliner.

VFR Zimbos vs. Golden XI 2:6 Golden XI hat den frühen K.o. im Rennen um das Final Four noch einmal abgewendet - und wie! Mit dem dritten Sieg - dem ersten nach vier Niederlagen in Serie - hat das Team von Ana Maria Markovic und Christoph Kramer seine theoretischen Chancen auf die Finalrunde gewahrt. Der VFR Zimbos um Gamebrother und Tisi Schubech hingegen kassierte einen bitteren Rückschlag und fiel aus den Top-4 raus. Beide Teams legten los wie die Feuerwehr. Marcel Heller scheiterte für die Zimbos gleich nach wenigen Sekunden, auf der Gegenseite hatte auch Golden XI die Chance zur frühen Führung. Ein schwerer Fehler im Aufbauspiel der Zimbos ermöglichte Golden XI die Führung, Marc Rzatkowski bedankte sich und schob ein. Viel lief beim Kramer-Team über Gastspieler Daniel Caligiuri, der dem Team sichtbar Qualität verlieh. Von den Zimbos, die immerhin als Tabellenvierter in den Spieltag gegangen waren, kam nach Hellers früher Chance wenig. Der Gamechanger sorgte dann für mehr Platz auf dem Feld, denn für die letzten drei Minuten durften nur noch drei Spieler pro Team mitspielen. Das nutzte Caligiuri zum 2:0. Doch die Zimbos bekamen noch eine große Chance, nach der dritten Ecke gab es einen Penalty, den der VFR aber vergab. So ging es mit dem 2:0 in die kurze Halbzeitpause. Wer nun mit einer Aufholjagd des Favoriten gerechnet hatte, der wurde ganz schnell enttäuscht. Ein Abstaubertor zum 3:0 nach weniger als zwei Minuten in Halbzeit zwei und das 4:0 kurz darauf brachten die Golden XI endgültig auf die Siegerstraße. Zwei ganz späte Tore der Zimbos sorgten zumindest für etwas Ergebniskosmetik.

Las Ligas Ladies vs. Hollywood United 4:7 Was für eine Show von Steven Kodra! Mit sechs (!) Toren schoss er Hollywood United, das Team um Max Kruse und Knossi, fast im Alleingang zum Sieg gegen die Las Vegas Ladies. Damit bleibt United im Rennen um das Final Four und zog nach Punkten mit den Ladies gleich. Kruse hatte doppelt Grund zur Freude: Wenige Minuten nach Spielende begann sein 36. Geburtstag.

Baller League unplugged: Die besten Geschichten

Bei der Baller League geht es nicht nur auf dem Platz unkonventionell zu, sondern auch an den Mikrofonen. Interviewpartner und prominente Co-Kommentatoren liefern bislang ungekannte Geschichten und geben Einblicke in die Profi-Fußballwelt. Skandale und Anekdoten inklusive. ran sammelt die besten Geschichten. © Eibner Trikottausch erfolgt mitten im Spiel

Der Trikottausch gehört für Fußballromantiker zum Fußball dazu, wie der Ball selbst. Aber ein Wechsel mitten im Spiel ist eher ungewöhnlich. Ein solches Phänomen war nun in der Baller League zu beobachten. Beim Topspiel VFR Zimbos gegen Calcio Berlin starten beide Teams zunächst in dunklen Trikots. © Joyn Trikottausch erfolgt mitten im Spiel

Vor dem Spiel wurden beide Teams befragt und gaben ihr "OK". Nach der Halbzeit folgte dann ein ganz anderes Bild. Die Zimbos wechselten ihre Trikots. Statt wie gewohnt in dunkelblau und rot kehrte das Team in grünen Trikots zurück. Die Änderung erfolgte wohl auf Anregung des Twitch-Streams. © Joyn FIFA Präsident Infantino gratuliert Kramer zum Geburtstag

Fifa Präsident Gianni Infantino gratuliert Christophe Kramer zum Geburtstag. Das bestätigt der Ex-Nationalspieler in einem Interview im Rahmen der Baller League. Demnach schrieb ihm Infantino via Instagram-DM..... © Imago FIFA Präsident Infantino gratuliert Kramer zum Geburtstag

"Ich dachte zuerst das, wäre ein Scherz", erklärt Kramer. Scheinbar was es keiner. "Es passiert ja schließlich nicht jeden Tag, dass dir der FIFA-Präsident zum Geburtstag gratuliert", sagte der Weltmeister von 2014 überrascht. © IMAGO/eu-images Hans Sarpei trainiert im Gefängnis

Im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements trainiert Hans Sarpei verschiedene Mannschaften. Mal geht es in die Kreisliga, mal geht es aber auch ins Gefängnis. Genauer gesagt in die JVA. Das verriet Hans Sarpei im Rahmen der Baller League. © IMAGO/Sportfoto Rudel Hans Sarpei trainiert im Gefängnis

Auch im Gefängnis gebe es Fußballmannschaften und gute Fußballer, so der Ex-Schalker. Mit seinen Videos möchte er neben dem Fußball auch das Leben und den Alltag in der JVA zeigen. "Wenn es einer rausschafft, könnte er sogar in die Wildcard kommen", scherzt Sarpei. Dabei käme allerdings nicht jeder infrage. Sein Weg kann auf dem You-Tube-Kanal "SarpeiFootball" mitverfolgt werden. © imago/Sportfoto Rudel Kevin Großkreutz verpasste Jonas Hofmann eine Ohrfeige

Beim BVB wurde Kevin Großkreutz zum Fanliebling und spielte einige Jahre auch mit Jonas Hofmann zusammen. Im Rahmen der Baller League lüftete der 35-Jährige ein pikantes Geheimnis. So kam es einst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden im BVB-Training. © Eibner "Ich habe eigentlich immer gespielt, aber an diesem Spieltag saß ich auf der Bank und am Tag danach war dann Spielersatztraining. Ich hatte keine gute Laune, Jonas Hofmann ging mir beim 4 gegen 4 ein bisschen auf den Sack. Er wollte immer ein bisschen dribbeln, mich veräppeln. Da bin ich ein bisschen durchgedreht und hab ihm eine Backpfeife gegeben", schilderte Großkreutz. © Sven Simon Großkreutz sieht Klopp nicht als Bayern-Coach

Während dieser Zeit war Jürgen Klopp Trainer des BVB. Dieser stauchte den ehemaligen Nationalspieler ziemlich zusammen und schrie ihn an. Der Coach verkündete unlängst seinen Abschied aus Liverpool nach der Saison, seither laufen die Spekulationen über die Zukunft des 56-Jährigen. Großkreutz sieht Klopp eher nicht als Bundestrainer, schon gar nicht aber als künftigen Bayern-Coach. © 2014 Getty Images "Eigentlich ist der Job als Bundestrainer auch nichts für ihn, er muss immer Action haben, jedes Wochenende. Vielleicht ist er jetzt in dem Alter, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Und zu Bayern glaube ich gar keinen Fall. Entweder er macht wirklich Bundestrainer oder baut in Spanien noch einmal irgendwas auf", sagte Großkreutz. © 2024 Getty Images Deutscher Meister? Großkreutz legt sich fest

Im Rennen um die Deutsche Meisterschaft zwischen den Bayern und Leverkusen hat Großkreutz einen klaren Favoriten. "Einer von den beiden wird Deutscher Meister, und ich glaube, Bayern wird Meister. Irgendwann wird Leverkusen nervös und Bayern wird dann da sein", sagte er. © 2024 Getty Images

Zunchst begann das Spiel aber gut für die Ladies. Moritz Leitner stellte seinen Nimbus als Topscorer seines Teams er früh im Spiel unter Beweis. Schon nach gut einer Minute brachte der ehemalige Bundesligaprofi Las Ligas mit seinem 14. Saisontor in Führung. Hollywood um Kruse musste sich kurz schütteln, ehe auch United durch seinen Topscorer zuschlug. Steven Kodra besorgte den Ausgleich mit seinem elften Treffer. Bis zum Gamechanger der ersten Halbzeit blieb alles unverändert. Das Rad des Schicksals spuckte das "3Play" aus, nur noch drei Spieler pro Team waren erlaubt. Hier spielten die Ladies zunächst ihre individuelle Klasse mit Leitner und Mehmet Ekici aus und stellten auf 3:1, ehe Kodra mit zwei späten Toren spektakulär ausglich. Die zweite Halbzeit brauchte etwas Anlaufzeit, wenn, dann waren die Ladies gefährlicher. Dann aber ging es so richtig ab. Kodra bediente Kruse - und der Ex-Nationalspieler hämmerte den Ball für Hollywood ins Tor! Doch Las Ligas hat Leitner - und der machte den zweiten Dreierpack des Spiels neben Kodra perfekt. Beinahe hätte Kodra wieder vorgelegt, doch er scheiterte freistehend aus kürzester Distanz am Pfosten. Es wurde ein wilder Schlagabtausch, Kruse brachte sein Team via Penalty nach Handspiel wieder in Führung. Mit einer 5:4-Führung ging es in die finalen drei Minuten. Und der Zufallsgenerator entschied: Es kommt zum 1-gegen-1 ohne Torwart! Dort traf nur Kodra - und machte den Sieg mit zwei weiteren Treffern perfekt. Zumindest einen kleinen Trost erhielten die Ladies. Leitner bescherte ihnen bereits früher am Abend per gewonnener Challenge den Gastspieler in der kommenden Woche. Und dabei handelt es sich um keinen Geringeren als David Odonkor.

Penalty-Shootout Nach einem wilden Spieltag stand noch eine Frage im Raum: Wer sichert sich den Zusatzpunkt im Penalty Shootout? Am Ende ging der Zähler an die Käfigtiger.

Baller League: Die Ergebnisse des 9. Spieltages Gönrgy Allstars - Beton Berlin 1:3

Streets United - Hardstuck Royale 4:4

Eintracht Spandau - Käfigtiger 6:3

Calcio Berlin - Protatos 4:0

VFR Zimbos - Golden XI 2:6

Las Ligas Ladies - Hollywood United 4:7

Zusatzpunkt: Käfigtiger

