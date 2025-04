Die Premiere wird am 1. Spieltag und somit am 23. August stattfinden. Die Übertragungen beginnen mit der Vorberichterstattung um 14:30 Uhr und somit eine Stunde vor dem Spiel. Sky geht derzeit bereits um 14 Uhr auf Sendung.

Moderation und Experte werden im Vorlauf bis zum Anpfiff um 15:30 Uhr live aus dem Stadion die aktuelle Situation der Teams tiefgehend analysieren sowie in Live-Schalten durch die Stadien Stimmen und Eindrücke sammeln, bevor der Ball rollt. Die bisher bekannten DAZN-Gesichter Daniel Herzog, Sami Khedira, Seb Kneißl und Tobias Schweinsteiger sind auch für die Konferenz mit eingeplant.

Wenige Minuten vor Anpfiff übernehmen die Kommentatorinnen und Kommentatoren in den an regulären Spieltagen bis zu fünf zeitgleichen Spielen. Am 34. Spieltag steigen alle neun Spiele zur selben Zeit und live in der Konferenz auf DAZN.

DAZN hat das Motto "Unser Studio ist das Stadion" ausgerufen. Das heißt: Die Moderation der Konferenz erfolgt im Duo mit einem der Experten von DAZN jede Woche aus einem anderen Stadion.

Die Konferenz läuft bis zum Abpfiff des letzten Spiels, danach geht es ab ca. 17:30 Uhr zurück zur Moderation und dem Experten ins Stadion, die bis 18:30 Uhr direkt vom Spielfeldrand die Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele des Nachmittags präsentieren, inklusive erneuten Schalten in die anderen Stadien, um Stimmen und Reaktionen der Protagonisten zeitnah einzufangen.

Kurz nach Abpfiff stellt DAZN darüber hinaus in der App die Highlight-Clips aller Spiele sowie die kompletten Spiele im Re-Live zur Verfügung. Dies gilt auch für das Samstagabendspiel um 18:30 Uhr, das zwar nach wie vor bei Sky läuft, die Fans sich aber ebenfalls direkt nach Abpfiff als Re-Live oder Highlight-Clip auf DAZN anschauen können.