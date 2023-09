Anzeige Eine starke Schlussphase in Freiburg hat Borussia Dortmund vor dem endgültigen Absturz in eine Krise bewahrt. Der Befreiungsschlag kam genau zur rechten Zeit, denn jetzt warten Kylian Mbappe und Co. Doch beim BVB ist noch längst nicht wieder alles gut. Von Chris Lugert Mats Hummels strahlte über das gesamte Gesicht und ließ sich von den mitgereisten Dortmunder Fans in Freiburg ausgiebig feiern. Der Abwehrspieler war beim 4:2 (1:2)-Sieg von Borussia Dortmund beim SC Freiburg mit einem Doppelpack zum Matchwinner avanciert - in einem Spiel, das durchaus das Potenzial hatte, den gesamten Klub in eine tiefe Krise zu stürzen. Die Stimmung in Dortmund war vor der Reise in den Breisgau merklich angespannt. Die dürftigen Auftritte vor der Länderspielpause mit dem im Zustandekommen peinlichen 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim als negativem Höhepunkt hatten den Klub und das Umfeld lange beschäftigt. Als Schiedsrichter Tobias Stieler nach 51 Minuten inklusive Nachspielzeit im Freiburger Europa-Park-Stadion zur Pause bat, schien sich die negative Atmosphäre rund um den BVB noch mehr zu verdunkeln. Binnen weniger Minuten hatte der BVB eine frühe Führung durch Hummels (11.) leichtfertig hergeschenkt und ging nach Treffern von Lucas Höler (45.+2) und Nicolas Höfler (45.+6) mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine. Am Ausgleich durch Höler war auch Hummels beteiligt, der zu spät ins Kopfballduell kam. Eine erneute Niederlage, das war klar, würde Folgen haben - welcher Art auch immer. Doch Trainer Edin Terzic bewies mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen. Joker Niclas Füllkrug leitete kurz nach seiner Einwechslung mustergültig den Ausgleich durch Donyell Malen (60.) ein.

Und dann gab es ja auch noch Marco Reus. Der Ex-Kapitän kam spät ins Spiel, bereitete mit einer Freistoßflanke aber die erneute Führung durch Hummels (88.) vor und sorgte selbst für den Endstand (90.+3). Die alten Herren retteten den BVB, aber auch die Rote Karte gegen Freiburgs Höfler einige Minuten zuvor half den Dortmundern zusätzlich. "Arbeitssieg - aber nicht zu negativ formulieren. Freiburg ist auswärts einfach ein ganz schweres Pflaster", analysierte Hummels, der als erst fünfter Spieler in der Geschichte in 16 aufeinanderfolgenden Bundesligasaisons traf, das Spiel bei "Sky". Kapitän Emre Can fügte an: "Es war nicht souverän, aber am Ende stehen die drei Punkte."

Probleme beim BVB bestehen weiter Ende gut, alles gut? Keineswegs. Zwar liegt der BVB mit acht Punkten wieder auf Kurs und ist erstmals seit fünf Jahren nach vier Spieltagen noch ungeschlagen, doch die Probleme sind durch den schwer erkämpften Erfolg in Freiburg nicht verschwunden. Auch an diesem Samstag offenbarten die Dortmunder wieder große Schwierigkeiten darin, ein Spiel aus einer Führung heraus zu kontrollieren, wie zuletzt auch gegen Heidenheim. Der Treffer von Hummels gab keine Sicherheit, stattdessen ließen sich die Schwarz-Gelben durch einen einfachen Freiburger Taktik-Kniff den Schneid abkaufen.

Wir haben keine Lösungen gefunden. Emre Can , nach dem Spiel in Freiburg

"Wir hatten genug Kontrolle, aber mit der Einwechslung von Grifo hatte Freiburg umgestellt und uns ganz anders angelaufen. Gegen ein aggressiveres Freiburg haben wir so ein bisschen die Aktivität ohne Ball vermissen lassen", meinte Hummels.

Can bemängelt fehlende Lösungen Can ging noch weiter und meinte, der BVB sei mit den Freiburger Anpassungen "nicht klargekommen. Wir haben keine Lösungen gefunden", lieferte er eine durchaus ernüchternde Erklärung. Tatsächlich schien der Faden bei den Dortmundern nach der Einwechslung von Vincenzo Grifo gerissen, und nicht nur das. Der Edeltechniker der Freiburger bereitete sogar beide Treffer vor der Halbzeit vor. Die Art und Weise störte Hummels extrem. "Sie haben halbwegs überraschend aus einer Halbfeldflanke das 1:1 gemacht und dann geben wir ihnen einen Standard, obwohl die Ansage klar war, dass in diesem Bereich keine dummen Fouls begangen werden sollen, weil sie mit Grifo einen der besten Standardschützen der Liga haben. Und dann rennst du plötzlich so einem 1:2 hinterher", schilderte der Weltmeister von 2014.

Anzeige Hummels erklärt: Was dem BVB zum Topteam fehlt In der zweiten Halbzeit zogen die Dortmunder den Kopf noch einmal aus der Schlinge, wenngleich das Spielglück eine Rolle spielte. Freiburg war für Hummels ein Spiegelbild der Probleme, die den BVB seiner Meinung nach schon lange begleiten. "Gegen einen pressenden Gegner Lösungen zu finden und diese gewisse Klasse und Ruhe am Ball zu haben, vor allem im Mittelfeld so einen Gegner zu dominieren, das muss bei uns auf jeden Fall besser werden, wenn wir ein Topteam sein wollen", legte er den Finger in die Wunde.

BVB gewinnt in Freiburg: Die Noten zum Spiel

Borussia Dortmund hat den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga gelandet. In einem unterhaltsamen Spiel beim SC Freiburg gewann der BVB nach Führung und zwischenzeitlichem Rückstand mit 4:2 (1:2). ran hat die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler. © Jan Huebner Gregor Kobel

Zieht den Ärger des Freiburger Publikums eher durch Zeitspiel als durch vereitelte Chancen auf sich. Hat beim Pfostentreffer von Lienhart (31.) Glück und ist bei beiden Gegentreffern machtlos. Reaktionsschnell gegen Höler (70.). ran-Note: 3 © Beautiful Sports Julian Ryerson

Ist fast ausschließlich defensiv gebunden, offensiv hat der Norweger quasi keinen Einfluss. Im Zweikampf bis auf ein, zwei Ausnahmen weitestgehend souverän, steht beim zweiten Freiburger Treffer aber im Nirgendwo. Wechselt in der zweiten Halbzeit auf die linke Seite, wo er viel zu tun hat und teilweise nicht gut aussieht. ran-Note: 4 © Eibner Mats Hummels

Offensiv hui, defensiv so lala. Erzielt per Kopf nach Ecke sein erstes Saisontor (11.) und trifft damit in der 16. BL-Saison in Folge. Defensiv jedoch kein guter Nachmittag für ihn, im Kopfballduell mit Gregoritsch (18.) kommt er ebenso zu spät wie gegen Höler beim Freiburger Ausgleich (45.+1). In Hälfte zwei stabiler und mit dem umjubelten wie kuriosen Treffer zum 3:2. ran-Note: 2 © Jan Huebner Nico Schlotterbeck

Stabiler als zuletzt bei der Nationalmannschaft, ermöglicht Lienhart mit einem unsauber geklärten Ball aber die Großchance zum Freiburger Ausgleich, die erst am Pfosten zerschellt (31.). Immer noch weit entfernt von dem, was er eigentlich kann. ran-Note: 4 © Beautiful Sports Ramy Bensebaini

Auf der linken Abwehrseite teils extrem fahrig und unaufmerksam. Schon früh mit einem skurrilen Fehlpass ins Aus, danach auch keine Hilfe in der Offensive. Bleibt nach der Pause in der Kabine. ran-Note: 4 © Beautiful Sports Emre Can

Strahlt nach seinem starken Länderspiel gegen Frankreich Selbstbewusstsein aus. Nimmt die Rolle als Taktgeber an, im Passspiel teilweise aber sehr schlampig. Defensiv meist achtsam und kontrolliert, aber auch mit dem einen oder anderen Ballverlust. ran-Note: 3 © Beautiful Sports Marcel Sabitzer

Sucht im BVB-Mittelfeld weiter seine Rolle. Hat einige Aktionen, wirkt aber nicht wirklich ins Kollektiv eingebunden. Steigert sich in der zweiten Halbzeit, ohne wirklich auffällig zu sein. ran-Note: 3 © Eibner Donyell Malen

Versucht offensiv einiges und ist an fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Vor dem Freiburger Ausgleich ist er zu zögerlich gegen Flankengeber Grifo, danach lange unsichtbar. Nach kurzer Umstellung aufs Zwei-Stürmer-System deutlich präsenter und prompt mit dem Treffer zum 2:2. Bester Offensivspieler des BVB an diesem Nachmittag. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images Julian Brandt

In der Anfangsphase extrem auffällig, bereitet das Führungstor mit einer perfekten Ecke auf Hummels (11.) vor. Zudem extrem fleißig gegen den Ball. Aber auch er baut zunehmend ab, verpasst den Ausgleich zum 2:2 mit einem schönen Schuss jedoch nur knapp (54.). Wird nach 70 Minuten für Reus ausgewechselt. ran-Note: 3 © RHR-Foto Karim Adeyemi

Anfangs auffällig, im entscheidenden Moment zunächst aber zu ungenau. Taucht danach weitestgehend ab und kann seine Qualitäten im Tempodribbling nicht einbringen. Muss nach einer Stunde runter. ran-Note: 4 © RHR-Foto Sebastien Haller

Wirkt im Dortmunder Offensivspiel wie ein Fremdkörper, seine Kopfbälle als Wandspieler mit dem Rücken zum Tor sind noch das gefährlichste. Auch in der zweiten Halbzeit ohne Aktionen, geht folgerichtig nach einer knappen Stunde vom Platz. ran-Note: 5 © Beautiful Sports Marius Wolf

Kommt zur zweiten Halbzeit für Bensebaini und übernimmt die rechte Abwehrseite. Lässt kaum etwas zu und hat Grifo gut im Griff. In der Schlussphase auch offensiv mit mehreren gefährlichen Aktionen, bereitet das Tor zum 4:2 durch Reus vor. ran-Note: 3 © Eibner Niclas Füllkrug

Wird für Haller eingewechselt und setzt Malen kurz danach brillant vor dem 2:2 in Szene. Es ist seine einzige nennenswerte Aktion. ran-Note: 3 © RHR-Foto Felix Nmecha

Wird für Adeyemi eingewechselt und sorgt im Mittelfeld für Kompaktheit. Sonst aber ohne besonderen Einfluss. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Marco Reus

Der ehemalige Kapitän bringt nach seiner Einwechslung viel Schwung und hat großen Anteil daran, dass der BVB das Spiel noch gewinnt. Bereitet das 3:2 durch Hummels per Freistoß vor und erzielt den Treffer zum 4:2-Endstand selbst. Ein Ausrufezeichen auch an Trainer Terzic. ran-Note: 2 © RHR-Foto Youssoufa Moukoko

Ersetzt in der Schlussphase Can, bleibt ohne bedeutende Aktion. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images