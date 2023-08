Und dass, obwohl es die Rückennummern und Namen der U23-Spieler eigentlich gar nicht im Sortiment gibt. Fans müssen deshalb für die Beflockung sogar sieben Euro mehr zahlen. Der Leih-Wechsel inklusive Kaufoption ist für den BVB also auf den ersten Blick ein gutes Geschäft, aus Marketingsicht ein absoluter Volltreffer.

Sprechchöre hallten durch das Stadion im Schatten des Signal-Iduna-Parks, Nischalke selbst konnte sich ein Grinsen bei seinem ersten kurzen Auftritt (fünf Minuten) nicht verkneifen . Sein Trikot mit der Nummer 29 ist ein absoluter Verkaufsschlager. Laut "Bild" stecke Nischalke zahlentechnisch sogar Routinier Mats Hummels in die Tasche.

Nischalke beim BVB: "Das ist kein PR-Gag!"

Doch er ist weit mehr als das, wenn man bei BVB-II-Trainer Jan Zimmermann nachfragt. "Das ist kein PR-Gag. Wir haben ihn nicht geholt, damit die Klickzahlen in die Höhe schießen. Die Verpflichtung hat natürlich sportliche Gründe", sagte er den "Ruhr Nachrichten".

Tatsächlich hat Nischalke bereits in der Reserve der "Cluberer" gezeigt, dass er einer Mannschaft mit Toren weiterhelfen kann. 18 Treffer erzielte er in der vergangenen Saison in der Regionalliga Bayern, dazu kommen sieben Vorlagen. Nun soll er sich eine Liga höher beweisen. Dass das nicht einfach wird, steht für jemanden fest, der Nischalke schon lange vor dem nun entstandenen Hype beobachtet.

"Ich glaube, dass es in Dortmund nicht so einfach wird, sich in die erste Elf zu kämpfen", sagt Michael Wiesinger, Leiter des NLZ beim 1. FC Nürnberg, im Gespräch mit ran: "Die 3. Liga ist nochmal einen Tick robuster, viel körperlicher, schneller und dynamischer als die Regionalliga Bayern. Von daher ist es wichtig, dass er sich da jetzt weiter behauptet und sich Spielzeiten erarbeitet."