Möglich ist aber auch, dass sich die Torwartsituation des FC Bayern seitdem so sehr verändert hat, dass die Münchner Kobel einfach nicht mehr brauchen.

Gregor Kobel tritt offenbar nicht in die Fußstapfen von Robert Lewandowski, Mario Götze oder Raphaël Guerreiro. Er wird nicht der nächste Top-Spieler von Borussia Dortmund sein, der zum FC Bayern München wechselt. Stattdessen unterzeichnete der Schweizer einen neuen langfristigen Vertrag beim BVB bis 2028 - und zwar ohne Ausstiegsklausel.

Comeback von Manuel Neuer steht bevor

Neuer scheint große Fortschritte zu machen. Zehn Monate nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch, den er sich bei einem Skiunfall zugezogen hatte, scheint das Comeback unmittelbar bevorzustehen.

Vor dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen verkündete Sportdirektor Christoph Freund bei "Prime", dass man mit einem Comeback Neuers für die Zeit nach der Länderspielpause rechne. Frühester Einsatz also beim Auswärtsspiel in Mainz am 21. Oktober.