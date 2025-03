Und Schildkröten? Die werden im Kühlschrank gehalten. Zumindest im Hause Kleindienst. Nationalspieler Tim Kleindienst hat in seinem Garagenkühlschrank vier griechische Landschildkröten, wie er in einem Interview mit der "Welt" offenbarte.

Tim Kleindienst stellt "künstliche Winterstarre" her

"Im Kühlschrank, der in der Garage steht und in dem sie ihre Boxen haben, kann ich ihre Zeit regulieren, die sie dort verbringen", erläutert der Gladbacher weiter: "Der Kühlschrank wird über ein Thermostat gesteuert, womit ich den Schildkröten eine künstliche Umgebung erschaffen kann, in der sie problemlos überwintern können." Die Haltung ist also zwar kurios, aber völlig artgerecht.

Von der "Faszination Schildkröte" hat sich Kleindienst im Urlaub anstecken lassen. "Ich habe sie mal live in der Natur gesehen. Das sind so entspannte Tiere. Ich finde, diese Tiere strahlen eine schöne Ruhe aus. Wenn ich sie anschaue, kann ich ganz über verschiedene Dinge nachdenken", erklärt er.

Sogar seine Ruhe vor dem gegnerischen Tor führt er auf die entspannten Reptilien zurück. "Ich denke schon, dass ich vor einigen Jahren hier und da im Vergleich zu heute etwas hektischer reagiert habe", gibt der 1,94-Meter-Hüne zu.

Kleindienst ist mit der Nationalelf am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) und am Sonntag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in der Nations League gegen Italien gefordert.