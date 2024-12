Die Veranstaltung in der Rudi-Sedlmayer-Halle beginnt um 10:30 Uhr. ran ist vor Ort und informiert über die aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

Am Sonntag steigt ab 10:30 Uhr die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. ran ist vor Ort und informiert über die aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

Zudem sind auch die Verantwortlichen der Frauen-Mannschaft, Bianca Rech, der Basketballer mit Geschäftsführer Marko Pesic an der Spitze, und Holger Seitz, Coach der zweiten Mannschaft, anwesend,

"Es wird keine Bombe geben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag zum Thema.

Der FC Bayern möchte mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies verlängern, und eine Verkündung eines neuen Vertrags würde für Hochstimmung sorgen. Dass dies am Sonntag geschieht, gilt aber als unwahrscheinlich.

Wie es heißt, wird Finanzvorstand Dr. Michael Diederich einen Rekordumsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 verkünden. Hat der FC Bayern die Marke von 900 Millionen Euro geknackt? Außerdem wird der FC Bayern dem am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer gedenken.

"Ich kann leider nicht dabei sein, weil wir uns schon auf das Spiel zwei Tage später vorbereiten. Wir haben da Training", sagte der Belgier mit Blick auf das Spiel in der Champions League gegen Schachtjor Donezk.

+++ 8. Dezember, 08:45 Uhr: Wird es eine ruhige Veranstaltung? +++

In der Vergangenheit ging es bei den Jahreshauptversammlungen des FC Bayern gerne mal hoch her. In diesem Jahr könnte es im Vergleich dazu fast schon langweilig werden. Reibungspunkte gibt es im Vorfeld nämlich keine.