+++ Update, 25. Mai, 17:05 Uhr: Bayern hat wohl Wirtz-Alternative im Visier +++ Der FC Bayern schüttelt sich und hält nach der mutmaßlichen Absage von Florian Wirtz Ausschau nach einer möglichen Alternative. Eberechi Eze von Crystal Palace könnte ein Kandidat sein, mutmaßt der englische "Mirror". Demnach kursiert der Name des 26-Jährigen an der Säbener Straße – neben Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Rafael Leao (AC Mailand). Ezes Vertrag beim FA-Cup-Sieger läuft noch bis 2027, beinhaltet aber eine Ausstiegsklausel, die bei rund 81 Millionen Euro inklusive Boni liegen soll. Auch Manchester United, Manchester City und der FC Arsenal sollen den Engländer, dessen Marktwert laut "transfermarkt" auf 55 Millionen Euro geschätzt wird, im Auge haben. Was für Eze spricht: Mit Michael Olise bildete der 26-Jährige in der Saison 2023/24 ein kongeniales Duo. Auch abseits des Platzes sollen beide gut befreundet sein. Vielleicht ein gutes Omen, denn Olise war nach seinem Wechsel zum FC Bayern sensationell durchgestartet und gehörte zu den größten Leistungsträgern der Saison.

+++ Update, 25. Mai, 13:45 Uhr: Bayern bekommt offenbar Konkurrenz bei Mitoma +++ Schießt schon wieder ein Premier-League-Klub quer? Nachdem der FC Bayern den Transferpoker um Florian Wirtz aller Voraussicht nach gegen den FC Liverpool verlieren wird, droht eine erneute Schmach. Laut "Sky" ist der Rekordmeister am japanischen Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion interessiert. Ein Treffen mit dessen Berater soll es bereits gegeben haben. Der 28-Jährige soll trotz eines noch bis 2027 laufenden Vertrags seine Bereitschaft für einen Wechsel auch schon signalisiert haben. Doch jetzt bekommen die Bayern Konkurrenz. Der FC Arsenal hat den Japaner ebenfalls auf dem Zettel, berichtet "Sky". Demnach ist Mitoma einer von mehreren Kandidaten. Zwar soll Rodrygo von Real Madrid die absolute Wunschlösung der "Gunners" sein, doch ein möglicher Transfer stocke derzeit aufgrund der hohen Gehaltsforderungen des Spielers.

+++ Update, 25. Mai, 10:40 Uhr: Erstes Treffen: Bayern wohl heiß auf Dribbelkünstler +++ Die Verantwortlichen beim FC Bayern basteln am Kader für die kommende Saison. Laut "Sky" haben sich Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bereits persönlich mit dem Agenten von Kaoru Mitoma getroffen. Der japanische Linksaußen steht seit 2021 beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag und ist noch bis 2027 gebunden. Mit zehn Toren und drei Vorlagen in 35 Liga-Spielen konnte der 28-Jährige auf sich aufmerksam machen. Dem Bericht zufolge hat Mitoma bereits signalisiert, dass er für einen Wechsel nach München offen wäre. Demnach wurden die Verantwortlichen darüber informiert, dass ein Transfer für rund 50 Millionen Euro möglich sein könnte. Aber: Zwar steht Mitoma bei den Bayern wohl ganz oben auf der Liste der möglichen Ersatzspieler für Kingsley Coman oder Leroy Sane, Brighton möchte ihn allerdings unbedingt behalten.

+++ Update, 24. Mai, 16:40 Uhr: Galatasaray klopft offenbar bei Leroy Sane an +++ Leroy Sane könnte den FC Bayern im Sommer verlassen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft aus und ein Verbleib ist ungewiss. Nun scheint auch Interesse aus der Türkei zu bestehen. Laut einem Bericht von "Sky" buhlt Galatasaray Istanbul um den Flügel-Star. Demnach soll nun auch das erste Angebot beim 29-Jährigen eingetroffen sein. Dem Sport-Sender zufolge liegt dieses bei über zehn Millionen Euro Netto-Gehalt pro Jahr. Neben dem türkischen Meister zeigen demnach auch andere Top-Klubs Interesse an Sane - darunter die SSC Neapel und mehrere Klubs aus der Premier League. Die Bayern hoffen weiterhin darauf, dass der Linksfuß seinen Vertrag in München verlängert. Ihm soll ein Angebot über zehn Millionen Euro fixem Gehalt plus 5,5 Millionen Euro an möglichen Boni vorliegen.

+++ Update, 23. Mai, 18:13 Uhr: Bayern-Flirt wird wohl zu teurem Anliegen +++ Für Christopher Nkunku scheint die Zeit in London zu Ende zu sein - der FC Chelsea möchte den Offensivspieler im Sommer abgeben. In der jüngsten Vergangenheit soll auch der FC Bayern den 27-Jährigen beobachtet haben. Nun könnten aber die Preis-Forderungen des Premier-League-Klubs dazu führen, dass sich der deutsche Rekordmeister von einem möglichen Deal distanziert. Laut dem Portal "TEAMtalk" fordern die Blues mindestens 70 Millionen Euro für den Franzosen. Mit Blick auf die Einsatzzeiten des Stürmers eine verrückte Summe - Nkunku sammelte in der laufenden Saison nicht einmal 1.000 Einsatzminuten, war zumeist nur zweite oder sogar dritte Wahl bei Trainer Enzo Maresca. Trotz der enormen Summe sollen wohl einige Vereine Interesse an dem Chelsea-Star zeigen. Dem Portal zufolge soll Juventus Turin nun auch im Rennen sein. Auch aus England soll Interesse bekundet worden sein. Bayern-Sportdirektor Max Eberl liebäugelte bereits im Winter mit einem Transfer. Damals lehnte der Aufsichtsrat einen Wechsel ab. Es bleibt abzuwarten, ob die Münchner nun bereit sind, die Summe zu investieren.

+++ Update, 23. Mai, 09:45 Uhr: Upamecano vor Vertragsverlängerung +++ Während Leroy Sane beim FC Bayern München wohl vor einem Abschied steht, dürfen sich die Bayern-Fans offenbar auf die Verlängerung eines anderen Kontrakts freuen. Wie die "Bild" berichtet, ist die Verlängerung von Innenverteidiger Dayot Upamecano nur noch Formsache. Demnach sind sich Klub und Spieler in Sachen Vertragslänge und Gehalt einig, einzig beim Handgeld soll es noch Differenzen geben. Die genauen Modalitäten sind nicht überliefert. Der Vertrag des Franzosen läuft - Stand jetzt - im Sommer 2026 aus. Demnach ist eine Verlängerung bis 2030 geplant.

+++ Update, 22. Mai, 17:53 Uhr: Keine Bayern-Rückkehr? Zaragoza vor Abschied +++ Im vergangenen Jahr verpflichtete der FC Bayern Bryan Zaragoza fest. Die Münchner überwiesen eine Summe in Höhe von 13 Millionen Euro für den Spanier. Nun könnte das Kapitel jedoch bereits wieder beendet sein. Nach seiner Leihe zu CA Osasuna soll der Flügelspieler den deutschen Rekordmeister im Sommer endgültig verlassen. Das berichtet "Relevo" und ergänzt, dass der Youngster in den Planungen von Vincent Kompany keine Rolle spielen soll. Demnach soll bereits Interesse an Zaragoza bestehen. Neben Osasuna, die ihre Leihgabe gerne fest binden wollen, bemüht sich laut dem spanischen Portal ein weiterer La-Liga-Klub um den 24-Jährigen. Der FC Villarreal soll Zaragoza auf seiner Liste haben und lockt den Spanier mit internationalem Fußball in der kommenden Saison. Der Verein aus der Provinz Castellon steht in der heimischen Liga auf dem fünften Rang und qualifiziert sich damit für die Champions League. In München hat Zaragoza noch bis 2029 Vertrag. Die Bayern werden ihm aber keine Steine in den Weg legen. Vor allem, weil man an der Säbener Straße auf Einnahmen angewiesen ist, um sich den Traum von Florian Wirtz zu erfüllen.

+++ Update, 22. Mai, 07:10 Uhr: Bayern-Juwel Jensen vor Leihe? +++ Jonathan Asp Jensen wechselte 2022 im Alter von 16 Jahren für 1,2 Millionen Euro vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland zum FC Bayern München. Seitdem hat sich der offensive Mittelfeldspieler über die U17 bis in die Regionalliga zu Bayern II hochgearbeitet. Nun möchte der 19-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Wie die "Bild" berichtet, soll Asp Jensen in diesem Sommer ausgeliehen werden, um Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln zu können. Dabei sollen bereits einige Teams interessiert sein: Darunter die Grasshopper Zürich, aber auch weitere Klubs aus der Schweizer Super League, der österreichischen Bundesliga und der 2. Bundesliga gelten als mögliche Abnehmer. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam der dänische Junioren-Nationalspieler auf elf Vorlagen und fünf Tore in 23 Einsätzen für Bayerns zweite Mannschaft. 2024 feierte er unter Trainer Thomas Tuchel bereits sein Bundesliga-Debüt.

+++ Update, 21. Mai, 07:10 Uhr: Zukunfts-Wende bei Mathys Tel? +++ In der zurückliegenden Winterpause wurde Stürmer Mathys Tel vom FC Bayern via Leihe bis zum Sommer an Tottenham Hotspur abgegeben. Nun könnte sich ob der Zukunft des jungen Franzosen eine Wende anbahnen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano denken die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs wohl über eine feste Verpflichtung des 20-Jährigen nach. Und das, obwohl Tel noch nicht wirklich glänzen konnte und in 19 Spielen nur drei Tore und einen Assist verbuchen konnte. Allerdings soll seine grundsätzlich positive Entwicklung ursächlich für das Umdenken sein. Demnach sehen die Verantwortlichen in dem Angreifer großes Potenzial. Im Leihvertrag verankert ist eine Kaufoption in Höhe von 50 bis 60 Milionen Euro.

+++ Update, 20. Mai, 07:30 Uhr: Neuer Vertrag? Erste Goretzka-Entscheidung wohl gefallen +++ Beim FC Bayern laufen die personellen Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Laut "Sky" ist eine Vertragsverlängerung von Leon Goretzka trotz dessen starker Leistungen in der vergangenen Saison derzeit aber "kein Thema". Demnach drängt keine der beiden Seiten darauf, seinen noch bis 2026 laufenden Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Aber: im Gegensatz zum zurückliegenden Sommer drängen die Münchner wohl auch nicht auf einen Verkauf. Sollte der 30-Jährige selbst eine neue Herausforderung annehmen wollen, würde man ihn aber nicht daran hindern, den Verein zu verlassen. So soll Goretzka das Sommer-Transferfenster abwarten und dann eine Entscheidung für seine Zukunft treffen wollen. Aktuell spricht wohl vieles für einen Verbleib, damit droht aber auch ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr. Nachdem Goretzka im vorherigen Sommer ausgemustert worden war, kämpfte er sich beeindruckend zurück. Er profitierte von wiederkehrenden Unpässlichkeiten seiner Konkurrenten und erarbeitete sich wieder einen Stammplatz.

