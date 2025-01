"Der FC Bayern hat in der Vergangenheit öfter Torwart-Talente geholt wie jetzt Urbig. Der Transfer ist ein Signal für die Zukunft. Ich kann mir auch vorstellen, dass Nübel zurückkehrt und Nummer eins wird. In Stuttgart hat er sich gut entwickelt", erklärte Kahn.

Am Montagabend machte der deutsche Rekordmeister den Transfer offiziell, nachdem es zuvor ein wochenlanges Hin und Her gab. Ist damit die langfristige Nachfolge von Stammtorwart Manuel Neuer endgültig geklärt?

Er selbst war am Nübel-Transfer während seiner Zeit in München beteiligt und hatte ihn anschließend zur AS Monaco verliehen. Mittlerweile spielt Nübel auf Leihbasis beim VfB Stuttgart, zumindest noch bis zum Ende der kommenden Saison. Sein Kontrakt in München läuft noch bis 2029.

"Wir haben sein Potential gesehen. Alexander wollte Nummer eins sein und war zu ehrgeizig, sich auf die Bank zu setzen. Um Unruhe zu vermeiden, war es sinnvoller, dass er den Verein wechselt. Wir hätten ihn auch verkaufen können. Es war jedoch perspektivisch besser, sich die Option zu erhalten", stellte der gebürtige Karlsruher klar.