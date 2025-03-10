Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 25. Oktober, 9 Uhr: Pep Guardiola ließ wohl Bayern-Wechsel eines City-Youngsters platzen +++ Verhinderte ausgerechnet Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola im Sommer den Wechsel eines hoch gehandelten Talents zum Deutschen Meister? Das jedenfalls berichtet "ESPN Brazil". Demnach seien die Bayern am 19-jährigen Brasilianer Vitor Reis interessiert gewesen. Der Innenverteidiger wechselte erst im Winter für 40 Millionen Euro von Palmeiras zu Manchester City, kam in der vergangenen Rückrunde unter Guardiola jedoch nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze. Doch der Trainer der "Citizens" habe ein Veto gegen einen Abgang des Top-Talents im Sommer-Transferfenster eingelegt. Er habe Reis stattdessen versichert, dass er in Zukunft eine zentrale Rolle in der Defensive der "Skyblues" spielen werde. Einem möglichen Bayern-Wechsel war damit der Riegel vorgeschoben. Bei City blieb Reis dennoch nicht: Er wurde zum spanischen FC Girona verliehen, ebenfalls Teil der City Football Group. Beim derzeitigen Schlusslicht der spanischen Liga ist Reis gesetzt.

+++ 24. Oktober, 16:52 Uhr: Trainingsrückkehr von zwei Bayern-Stars vor Gladbach-Spiel +++ Beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag haben Serge Gnabry und Josip Stanisic wieder voll mitwirken können. Demnach werden sie beide zum Auswärtsspiel in Gladbach fliegen und im Kader des Rekordmeisters stehen. Dies verriet Vincent Kompany vor dem Training auf der Pressekonferenz: "Wenn Stani und Serge heute normal trainieren, dann fliegen sie mit und dann haben wir sie im Kader." Gnabry fiel zwei Spiele aufgrund von Adduktorenproblemen aus, bei Stanisic verhinderte ein Innenbandteilriss im rechten Knie Einsätze seit dem 17. September, den er sich gegen den FC Chelsea am ersten Spieltag der Champions League zuzog. Gegen Borussia Mönchengladbach (Sa., ab 15:30 Uhr im Liveticker) stehen nun beide Profis wieder zur Verfügung.

+++ 24. Oktober, 10:15 Uhr: Kompany bestätigt Urbig-Einsatz in Gladbach +++ Jonas Urbig darf im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach sein erstes Bundesliga-Spiel in dieser Saison für den FC Bayern München bestreiten. Das bestätigte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Zuvor hatte bereits die "Bild" berichtet, dass der Youngster anstelle von Manuel Neuer im Tor stehen wird. Urbig stand bislang nur beim 3:2 beim SV Wehen Wiesbaden in der ersten Runde im DFB-Pokal auf dem Platz. Drei Partien verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich, ansonsten musste er dem Kapitän den Vortritt lassen.

+++ 23. Oktober, 17:35 Uhr: Jonas Urbig soll wohl Manuel Neuer gegen Gladbach ersetzen +++ Manuel Neuer könnte am 8. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wohl eine Pause bekommen und durch Jonas Urbig ersetzt werden. Das berichtet die "Bild". Der Zeitpunkt würde Sinn ergeben, denn der Rekordmeister ist in der Woche darauf im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln dazu gezwungen, eine Veränderung im Tor vorzunehmen. Neuer ist nach seiner Roten Karte aus der Vorsaison im Pokal gegen Bayer Leverkusen immer noch gesperrt. Somit hätte Urbig eine weitere Partie, um in den Rhythmus zu kommen. Sein bisher einziger Einsatz in der laufenden Saison war in der ersten Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden. Der 22-Jährige sollte demnach eigentlich schon in den vergangenen Wochen eingesetzt werden, allerdings zog er sich Ende September im Training einen Muskelfaserriss zu und fiel in der Folge rund zwei Wochen aus. Es gäbe mit Urbig drüber hinaus offenbar eine Absprache, dass er in dieser Saison hin und wieder für Neuer einspringen und Spielpraxis sammeln dürfe. Darüber soll aber wohl situativ entschieden werden, ein fixer Plan würde demnach nicht exisitieren.

+++ 23. Oktober, 14:24 Uhr: Jamal Musiala zurück auf dem Trainingsplatz - Comeback noch dieses Jahr?+++ Das sehnlichst erwartete Comeback von Jamal Musiala rückt näher: Der Jungstar des FC Bayern absolvierte am Donnerstag, rund dreieinhalb Monate nach seiner schweren Verletzung, eine erste kleine Einheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Für Musiala standen Koordinationsübungen und einige Runden an. Wann Musiala, der sich am 5. Juli bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hatte, dem Rekordmeister wieder voll zur Verfügung steht, ist offen. Sportvorstand Max Eberl hatte aber unlängst bei Musiala sowie den weiteren Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito die "ernsthafte Hoffnung" geäußert, "dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können".

+++ 22. Oktober, 17:55 Uhr: Vertragsverlängerung von Kompany aus Sorge vor Manchester City? +++ Nach Informationen der "Bild" hat die schnelle Vertragsverlängerung von Bayern-Trainer Vincent Kompany wohl einen konkreten Hintergrund. Der bis 2027 datierte Vertrag des Belgiers wurde offenbar vorzeitig verlängert, weil es auf Vereinsseite Befürchtungen gab, Kompany könne in naher Zukunft zu seinem früheren Klub Manchester City zurückkehren – diesmal als Trainer und möglicher Nachfolger von Pep Guardiola. Auch interessant: FC Bayern: Nico Schlotterbeck nach München? Das sagt Michael Reschke Kompany, der von 2008 bis 2019 für die "Skyblues" gespielt hatte und dort zur Vereinsikone wurde, arbeitete in seinen letzten drei Profijahren eng mit Guardiola zusammen. Zwischen beiden soll bis heute ein gutes Verhältnis bestehen – Guardiola gilt offenbar als eine Art Mentor für Kompany. Ein sportlicher Vergleich zeigt zudem, dass Kompany seinem ehemaligen Coach in mancher Hinsicht nacheifert: Guardiola war der schnellste Trainer, der mit Bayern die 100-Punkte-Marke erreichte – Kompany ist nun der zweitschnellste.

+++ 20. Oktober, 17:30 Uhr: Stanisic wieder im Mannschaftstraining - Gnabry trainiert individuell +++ Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League den FC Brügge (Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker). Nach dem Sieg im Kracher gegen den BVB darf sich der Rekordmeister dabei aus Kadersicht Hoffnung auf Verstärkungen machen, da zwei zuletzt verletzte Stars wieder trainieren konnten. Wie die Münchner auf der Klub-Homepage bekanntgaben, hat Verteidiger Josip Stanisic nach seiner Verletzung des Innenbands im rechten Knie erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können. Der 25-Jährige hatte sich die Verletzung beim Königsklassen-Auftaktsieg gegen den FC Chelsea zugezogen. Und auch in der Offensive gibt es gute Nachrichten. Denn auch der zuletzt so formstarke Serge Gnabry, der den Klassiker wegen Adduktorenbeschwerden kurzfristig verpasst hatte, konnte am Montag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Nebenplatz absolvieren. Ob beide Spieler gegen die Belgier bereits eine Alternative für Trainer Vincent Kompany darstellen können, bleibt abzuwarten. Auch interessant: FC Bayern: Vincent Kompany verlängert seinen Vertrag. Und: FC Bayern: Die Vertragsverlängerung von Vincent Kompany ist ein Versprechen für die Zukunft

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers